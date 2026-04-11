I “padroni” di Forza Italia convocano e dettano la linea al leader (formale) del partito-azienda. Tutto normale?

Lo sanno tutti, ma si fa finta di nulla. Perchè tutto ciò che non sarebbe normale, piano piano lo si è fatto diventare tale. Potenza del potere e dei suoi pervasivi mezzi di convinzione di massa….che sono alla base del degrado della politica (e che basterebbe a spiegarsi perchè tanta gente non va più a votare). Ma è normale che due imprenditori che non sono degli eletti in Parlamento, che non hanno alcun incarico istituzionale e che non risultano nemmeno avere alcun incarico all’interno di un partito ne possano, però, dettare linea e leadership? E che gli stessi possano convocare a casa loro il leader (evidentemente solo di facciata, ma che per altro, è anche ministro della Repubblica e Vice presidente del consiglio), per dargli disposizioni in merito ad incarichi istituzionali? Ovviamente in un Paese normale non dovrebbe esserlo. Dovrebbe essere, quello che è: uno scandalo! Ma nell’Italia incistata dal berlusconismo accade che Marina e Piersilvio, eredi del pregiudicato e fu cavaliere Silvio Berlusconi (buonanima), abbiano conservato la “proprietà” del partito-azienda fondata dal paparino e nei confronti del quale ciclicamente ne esercitano il diritto. Alla luce del sole. Affinchè si sappia chi è che comanda. Un messaggio chiaro rivolto sia all’interno (ma coloro che aderiscono e votano già lo sanno e lo accettano come condizione normale) che ai competitor, in primis la Presidente del consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. All’incontro che si è svolto nella sede della Fininvest a Cologno Monzese -raccontano le cronache- che era anche presente oltre al sempiterno Gianni Letta, da sempre “eminenza grigia” di famiglia, anche Danilo Pellegrini AD di Fininvest che sarebbe l’incaricato dello “scauting” per la ricerca di quelle facce nuove (auspicate qualche tempo fa da Piersilvio) da offrire agli elettori in vista delle proprie elezioni. Sempre dalle cronache si apprende che “durante il pranzo” -in cui si sarebbe parlato anche di dossier internazionali, di Donald Trump e della stabilità del governo- è stato affrontato anche il tema dei congressi. Con il congresso nazionale che sarebbe rinviato a dopo le elezioni del 2027 per evitare che Tajani si blindi nel partito e la famiglia possa tenersi le mani libere prima del voto. I congressi regionali, invece, verrebbero diluiti nel tempo e si faranno solo là dove si prevedono “unitari“. Comunque, di questi ultimi ne parleranno in un altro pranzo che dovrebbe avvenire lunedì, tra la “padroncina” Marina e il governatore del Piemonte Alberto Cirio delegato a ciò da Tajani. Insomma, quella che è la vita interna di una organizzazione-partito, è palesemente un “affare di famiglia“. Di una famiglia che ne decide vita-morte e miracoli. Di una famiglia potente ed in grado di condizionare con il proprio impero editoriale il dibattito pubblico. Cosa c’entri tutto questo con l’articolo 49 della Costituzione in cui è scritto che “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.” andrebbe chiarito. Ma è ovviamente una domanda retorica essendo questa una situazione palesemente accettata come normale da tutte le altre forze politiche, dai media e dalle cariche istituzionali. Ed è qui il vero problema. Al termine del pranzo, la maggiore agenzia di stampa liquidava in poche righe l’evento: “Si è concluso dopo quasi quattro ore il faccia a faccia tra Marina e Piersilvio Berlusconi e Antonio Tajani. Il segretario nazionale di Forza Italia ha lasciato da pochi minuti gli uffici Mediaset di Cologno Monzese. All’incontro era presente anche Gianni Letta.” (ANSA del 10-4-2026, ore 17,47). Tout va très bien, Madame la Marquise!

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