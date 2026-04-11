Turismo e tassa di soggiorno.Replica Ass B&B Matera; Sindaco, altro che sindrome di Nimby…

La tassa di soggiorno non è stata ritoccata (aumento ipotizzato di 1 euro) ma le prese di posizione,i commenti non cessano su quanto accaduto nel corso di un tavolo tecnico in Municipio sul turismo https://giornalemio.it/cronaca/turismo-a-matera-contano-i-dati-professionalita-e-cultura-dimpresa/. Registriamo la Lettera aperta dell’Associazione B&B Matera che rispedisce al mittente – è scritto nella nota. le accuse e replica a quanto affermato dal sindaco Antonio Nicoletti. Non sappiamo se ci sarà spazio e per tempo per ricucire e smussare gli angoli. Ma cogliamo l’occasione, visto che ce lo hanno chiesto alcuni lettori, di cosa si intende per sindrome di Nimby citata dal primo cittadino e nella replica dell’associazione turistica. Il termine è datato (anni ’80) e viene dagli Stati Uniti d’America dove si era creato un movimento di opinione su progetti che avrebbero potuto destare timore per la salute, la quiete o per gli interessi delle comunità. Da qui l’espressione “Not In My Backyard” e cioè “non nel mio cortile“. Una sindrome che avrebbe fatto scuola, a quanto pare, anche attorno al tavolo del turismo in Municipio. Il Comune ha bisogno di soldi? Se è per questo la sindrome va superata, trovando voci e opportunità per farlo. E su questo aspetto dibattito aperto…nuove tasse, recupero evasione se accertata e altro che può venire lavorando con senso di responsabilità e (frase fatta) per il bene dela città.



COMUNICATO STAMPA

Lettera aperta: Risposta alle ultime considerazioni del Sindaco.

L’Associazione B&B Matera rispedisce le accuse e replica alle offese ricevute dal Primo Cittadino.

“Caro Sindaco,

Le scriviamo con lo stesso stupore e rammarico con cui leggiamo il comunicato stampa di risposta alle associazioni di categoria, che semplicemente asserivano una non condivisione sull’aumento della tassa di soggiorno.

Siamo rimasti sbigottiti per la scarsa considerazione che Lei nutre nei nostri confronti. Oggi Le scriviamo con ancor più rammarico e stupore per i toni usati e le offese dirette indiscriminatamente a tutti. In veste di Sindaco, di primo cittadino, di buon padre di famiglia e soprattutto nell’anno di Matera “Capitale del dialogo” ci saremmo aspettati da Lei un approccio diverso.

Appellare indistintamente tutti i partecipanti al tavolo del turismo come immaturi, irrispettosi, incompetenti, sleali e disfattisti potrebbe far pensare ad una Sua fragilità nell’approccio ad un dialogo di confronto. Utilizzare termini forbiti come sindrome di Nimby, erigendosi su un piedistallo di pura saccenza, non fa altro che sottolineare la distanza che vuole mantenere nei nostri confronti e nei confronti di tutti i suoi modesti interlocutori. Sarebbe bastata una semplice comunicazione o convocazione (senza ritornare al passato con interlocuzioni attraverso comunicati stampa), per evidenziare solo un fraintendimento tra le parti e passare tutti una serena Pasqua.

Per altro non ci resta che aspettare le Sue registrazioni, cui asserisce essere in possesso, per verificare chi effettivamente siede al tavolo tecnico del nostro Comune con provata immaturità e slealtà. Aggettivi che noi rimandiamo al mittente, avendo avuto da sempre un comportamento sincero, onesto, critico e costruttivo verso l’amministrazione comunale e la città di Matera.

La nostra Associazione, come ha sempre fatto, resta a disposizione per tutti i chiarimenti del caso e per una partecipazione fattiva e concreta al tavolo tecnico comunale sul turismo.”



Matera, 11 aprile 2026

Associazione B&B Matera