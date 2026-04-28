“Non puó finire cosí”, il nuovo singolo dei Krikka reggae contro la piaga dei morti sul lavoro

Esce oggi in tutti gli store digitali “Non puó finire cosí“, il primo dei due singoli che anticipano la pubblicazione a settembre del disco celebrativo dei 25 anni di carriera dei Krikka reggae. “La band lucana -si legge in una nota- in questo caso torna sulle scene, in occasione della “Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro”, e in vista della Festa del primo maggio, per gettare luce – attraverso la propria musica in levare – sull’enorme piaga sociale che sono le sempre più frequenti morti sul lavoro. I Krikka reggae, dunque, presentano un brano – prossimamente accompagnato anche dall’uscita di un videoclip su Youtube – che è una dichiarazione chiara, una presa di posizione netta che invita a riflettere e a riconoscere il lavoro come tema centrale, urgente e condiviso, della nostra attualitá. Pubblicata per l’etichetta Kido Music, la canzone riprende le sonorità che da sempre hanno caratterizzato l’attitudine live dei Krikka, in uno stile dub-reggae che strizza sí l’occhio al dub inglese senza, peró, rifiutare l’elettronica dei synth né dimenticare le radici reggae da cui provengono.” Dice Manuel Tataranno, voce dei Krikka reggae, di Non puó finire cosí: “Il nuovo singolo denuncia la piaga delle morti sul lavoro. Le statistiche ci propongono numeri da bollettino di guerra. Lo sfruttamento del lavoro, il precariato, la mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro, i salari da fame, mettono il lavoratore spesso davanti alla scelta di lavorare in condizioni di pericolo per la propria vita e la propria incolumità, o di morire di fame. Un sistema in cui ciò che conta non è la vita ma soltanto la produttività.”

Credits brano:

Scritto da E.Tataranno (Manuel Brando) e S.Cammisa (Big Simon)

Prodotto, mixato e masterizzato da Dino Biasix Di Biase

Arrangiato da Dino Biasix Di Biase

Grafica copertina a cura di Sabino Matera

Etichetta: Kido Music group

I Krikka reggae sono:

Manuel Brando Tataranno – voce

Big Simon Cammisa – voce

Frank & Vinz Magliocca – percussioni e batteria

Ivano Tarallo Grieco – tastiere, synth & programming

Enzo The Sceriff Russo – basso

Enzo O’ Messican Di stefano – chitarra

BIO: La band nasce nell’estate 2001 in occasione di feste e dance hall, in Basilicata, sulle spiagge della costa jonica. L’uso del dialetto bernaldese e la rielaborazione della musica giamaicana sono elementi che generano un impulso creativo spontaneo nei ragazzi della Krikka Reggae che, in pochissimo tempo, riescono a comporre un consistente repertorio di brani originali da suonare dal vivo. Nel 2004 la Krikka Reggae si aggiudica l’Italian Reggae Contest – promosso dal Rototom Sunsplash – come migliore gruppo reggae emergente italiano. Il primo album della Krikka Reggae esce a maggio 2005 (Ondanomala Record/Arezzo Wave distr. Edel). Il titolo è una chiara dichiarazione d’intenti “Da mo’ s’aval”, che in dialetto bernaldese vuol dire “adesso si fa sul serio”. Seguono “Na’ soluzion” con l’etichetta di Roy Paci Etnagigante – V2 distr. Universal (2006) e “Liberati” per l’etichetta Etnagigante Ingegni – distr. Goodfellas (2011) con la partecipazione di Roy Paci, Bunna (Africa Unite), Nando Popu (Sud Sound System), Mama Marjas, Macro Marco, Franziska, Rankin’ Lele & Papa Leu, Hubu e Tonico 70. Nel 2012 esce “Lukania”, il singolo diventato un vero e proprio inno della loro regione. Nel 2014 esce il quarto album “In viaggio” (Krikka reggae/Artistfirst) che ospita Zulù’ dei 99 Posse, Roy Paci, Mr. Perfect Giddimani, Fido Guido e Patto Mc Fyah George. Nel 2015 cambia la formazione: il bassista Enzo Sceriffo Russo e il chitarrista Matteo “Wise Koala” Di Biase entrano a far parte della band. Il 2016 è l’anno del quindicesimo anniversario di carriera, festeggiato con un grande concerto tenutosi nel parco del Castello di Matera (Capitale Europea della cultura 2019). Seguono anni di live e progetti speciali e, nel 2020, la band pubblica “Confusione” in collaborazione coi Sud Sound System mentre comincia il lavoro in studio e la scrittura di nuovi brani per il prossimo album. Nel maggio 2021 esce “Milioni di prove”, singolo che supera i 100k di streaming e si piazza in classifica Fimi al 25° posto. Il 16 dicembre 2022, in occasione dei vent’anni di carriera, Krikka reggae pubblica per Lukania Sound Digital il suo sesto lavoro discografico, “Finché la musica suona”, album ben accolto da critica e pubblico, e anticipato dai singoli “Virus” e la title track. Il 2023 la Krikka lo impegna a girare in lungo e in largo l’italia con un lunghissimo tour da aprile a novembre, riempiendo Club e Piazze e conquistando ancora una partecipazione a TELETHON e in altri programmi Televisivi come CAMPER e LINEA VERDE, affermandosi come realtà musicale nazionale. La band torna musicalmente nel 2024 con un singolo dal titolo HATERS TELEMATICI con il featuring dello storico rapper della scena campana MORFUCO. Il 2025 comincia con l’impegno sociale della Krikka reggae che promuove e produce un brano contro il bullismo dal titolo ACCANTO in collaborazione con la classe 2°C dell’ISTITUTO COMPRENSIVO PITAGORA di Bernalda vincendo il Premio nazionale della legalità indetto dalla Polizia di Stato. Il 25 aprile esce il singolo Briganti una rielaborazione del famoso brano dei Musica nova “Brigante se more” riattualizzata nel testo e con una base cumbia che richiama ad uno scenario di rivoluzione civile del sud. Il brano riscuote subito molto successo con migliaia di streaming già nel primo mese di uscita. Il 2026 anno del VENTICINQUESIMO ANNIVERSARIO della band sono in preparazione un tour celebrativo due singoli che anticiperanno il disco in uscita a fine settembre e un concerto in collaborazione con l’orchestra sinfonica 131 della Basilicata.”