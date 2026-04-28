Vigilia 25 aprile ad “Alto impatto” coordinato dalla Polizia nel Metapontino

“L’occhio del padrone ingrassa il cavallo” recita un antico detto popolare e la presenza costante di pattuglie della Polizia di Stato sulle strade del Metapontino sono un invito a rispettare le regole, il Codice della Strada . L’attività di controllo svolta alla vigilia del 25 aprile ha consentito di controllare 56 veicoli, di identificare 139 persone , di cui 33 stranieri, e di contestare 3 violazioni al Codice della Strada. Controllati anche alcuni esercizi commerciali, risultati in regola con le normative. L’attività, coordinata dal commissariato di Polizia di Pisticci, ha coinvolto operatori della Polizia Scientifica e dell’Ufficio Immigrazione della Questura, anche due unità dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Policoro, due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Basilicata” e un equipaggio della Polizia Stradale di Matera – Distaccamento di Policoro.
COMUNICATO STAMPA
Coordinati dalla Polizia di Stato servizi straordinari di controllo del territorio nella fascia jonico-metapontina
A seguito di determinazioni assunte nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, lo scorso venerdì 24 aprile la Polizia di Stato di Matera ha effettuato servizi straordinari coordinati di controllo del territorio nella fascia jonico-metapontina definiti “Alto Impatto”.
L’attività è stata coordinata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pisticci e vi hanno preso parte, oltre ad operatori della Polizia Scientifica e dell’Ufficio Immigrazione della Questura, anche due unità dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Policoro, due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Basilicata” e un equipaggio della Polizia Stradale di Matera – Distaccamento di Policoro, per un totale di 18 unità impiegate.
Sono stati intensificate le attività di controllo normalmente svolte, in particolare sulle principali arterie stradali e nei centri abitati, con l’obiettivo di accrescere la presenza della Polizia di Stato sul territorio, prevenire la commissione di reati e garantire una maggiore percezione di sicurezza tra i cittadini.
56 i veicoli controllati, 139 le persone identificate, di cui 33 stranieri, 3 le violazioni al Codice della Strada contestate.
Sono stati altresì effettuati controlli ad alcuni esercizi pubblici, che sono risultati in regola con la normativa vigente.
Vigilia 25 aprile ad “Alto impatto” coordinato dalla Polizia nel Metapontino
“L’occhio del padrone ingrassa il cavallo” recita un antico detto popolare e la presenza costante di pattuglie della Polizia di Stato sulle strade del Metapontino sono un invito a rispettare le regole, il Codice della Strada . L’attività di controllo svolta alla vigilia del 25 aprile ha consentito di controllare 56 veicoli, di identificare 139 persone , di cui 33 stranieri, e di contestare 3 violazioni al Codice della Strada. Controllati anche alcuni esercizi commerciali, risultati in regola con le normative. L’attività, coordinata dal commissariato di Polizia di Pisticci, ha coinvolto operatori della Polizia Scientifica e dell’Ufficio Immigrazione della Questura, anche due unità dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Policoro, due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Basilicata” e un equipaggio della Polizia Stradale di Matera – Distaccamento di Policoro.