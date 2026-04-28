Vigilia 25 aprile ad “Alto impatto” coordinato dalla Polizia nel Metapontino

“L’occhio del padrone ingrassa il cavallo” recita un antico detto popolare e la presenza costante di pattuglie della Polizia di Stato sulle strade del Metapontino sono un invito a rispettare le regole, il Codice della Strada . L’attività di controllo svolta alla vigilia del 25 aprile ha consentito di controllare 56 veicoli, di identificare 139 persone , di cui 33 stranieri, e di contestare 3 violazioni al Codice della Strada. Controllati anche alcuni esercizi commerciali, risultati in regola con le normative. L’attività, coordinata dal commissariato di Polizia di Pisticci, ha coinvolto operatori della Polizia Scientifica e dell’Ufficio Immigrazione della Questura, anche due unità dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Policoro, due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Basilicata” e un equipaggio della Polizia Stradale di Matera – Distaccamento di Policoro.



COMUNICATO STAMPA

Coordinati dalla Polizia di Stato servizi straordinari di controllo del territorio nella fascia jonico-metapontina

A seguito di determinazioni assunte nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, lo scorso venerdì 24 aprile la Polizia di Stato di Matera ha effettuato servizi straordinari coordinati di controllo del territorio nella fascia jonico-metapontina definiti “Alto Impatto”.

L’attività è stata coordinata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pisticci e vi hanno preso parte, oltre ad operatori della Polizia Scientifica e dell’Ufficio Immigrazione della Questura, anche due unità dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Policoro, due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Basilicata” e un equipaggio della Polizia Stradale di Matera – Distaccamento di Policoro, per un totale di 18 unità impiegate.

Sono stati intensificate le attività di controllo normalmente svolte, in particolare sulle principali arterie stradali e nei centri abitati, con l’obiettivo di accrescere la presenza della Polizia di Stato sul territorio, prevenire la commissione di reati e garantire una maggiore percezione di sicurezza tra i cittadini.

56 i veicoli controllati, 139 le persone identificate, di cui 33 stranieri, 3 le violazioni al Codice della Strada contestate.

Sono stati altresì effettuati controlli ad alcuni esercizi pubblici, che sono risultati in regola con la normativa vigente.