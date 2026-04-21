“La Costituzione italiana: principi fondamentali e sfide di oggi”, a Matera il 24 aprile, la Cgil.

Si terrà venerdì 24 aprile alle 17,30, alla Camera di Commercio di Matera, l’incontro “La Costituzione italiana: principi fondamentali e sfide di oggi” organizzato dalla Cgil di Matera in occasione della Festa della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazi-fascista, sabato 25 aprile. “Un momento di confronto – afferma il sindacato – per difendere i valori della nostra democrazia e ribadire l’attualità della Costituzione. La Liberazione è memoria, ma anche impegno quotidiano”. Dopo i saluti istituzionali di Antonio Nicoletti, sindaco di Matera, e l’introduzione della segretaria d’organizzazione della Cgil di Matera, Michela Carmentano, che coordinerà i lavori, interverranno Giorgio Costantino, professare emerito di Diritto processuale civile dell’Università Roma Tre; Teresa D’Onofrio, segretaria Rete degli Studenti Medi Basilicata e Rocco Di Matteo, direttore Inca Cgil Matera. Concluderà Fernando Mega, segretario generale Cgil Basilicata.

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