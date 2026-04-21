Matera: il programma della celebrazione del 25 aprile, 81° Anniversario della Liberazione

Matera, che come prima città del Mezzogiorno insorta contro i nazifascisti il 21 settembre 1943, è stata insignita della medaglia d’argento al Valor Militare (1966) e della medaglia d’oro al Valor Civile (2016) per il sacrificio dei suoi cittadini, celebrerà con una cerimonia istituzionale l’81° Anniversario della Liberazione. E il 25 aprile 2026 renderà omaggio ai valori della Resistenza e della democrazia con una cerimonia che vedrà la partecipazione delle autorità civili e militari, delle associazioni combattentistiche e d’Arma, dell’Associazione Nazionale Partigiani (ANPI) e della cittadinanza. Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 10.00 con la deposizione di una ghirlanda d’alloro presso il Cippo di via Lucana, momento solenne di ricordo dedicato ai caduti. Alle ore 10.15 è previsto poi il raduno in Piazzetta Pascoli, da cui partirà il corteo diretto verso Piazza Vittorio Veneto, dove ci saranno gli interventi conclusivi. A portare il proprio contributo saranno rappresentanti del mondo studentesco, della cultura e delle istituzioni: Sanya Bonelli, presidente della Consulta provinciale studentesca; lo storico Giampaolo D’Andrea; la presidente provinciale ANPI Carmela La Padula; il sindaco Antonio Nicoletti; il presidente della Provincia Francesco Mancini e il prefetto Maria Carolina Ippolito. La manifestazione si concluderà intorno alle ore 12.00, con il successivo trasferimento a piedi presso Palazzo Malvinni Malvezzi dove sarà inaugurata un’esposizione dedicata alla Insurrezione di Matera, episodio cruciale della storia cittadina avvenuto il 21 settembre 1943, simbolo del coraggio e della partecipazione popolare alla lotta per la libertà. L’iniziativa rappresenta un momento di riflessione collettiva e di rinnovato impegno sui valori fondanti della Repubblica, nel segno della memoria e della partecipazione civile.

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