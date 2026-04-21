Concertone Primo Maggio, questi i primi artisti (Litfiba, Cocciante, Chiello, Ermal Meta…)

Il Primo Maggio si avvicina ed anche il tradizionale Concertone in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma -promosso da Cgil, Cisl e Uil- comincia a prendere forma. L’edizione 2026, organizzata da iCompany, avrà come tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”, con lo sguardo rivolto all’impatto della transizione digitale sui posti di lavoro e il capitale umano che interessa moltissimi settori produttivi. Si comincia anche a comporre il cast degli artisti che si esibiranno. Questi quelli finora e resi noti da Collettiva: “Angelica Bove, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Eddie Brock, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Litfiba, Maria Antonietta e Colombre, Mobrici, Okgiorgio, Primogenito, Riccardo Cocciante, Roshelle, Santamarea, Sayf, Sissi. A loro si aggiungono le tre vincitrici del contest dedicato ai progetti emergenti 1MNEXT: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo.” “Il domani è ancora nostro” è invece “il focus scelto dalla direzione artistica guidata da Massimo Bonelli: dare voce alla contemporaneità attraverso la musica con un cast ampio e trasversale, capace di rappresentare sensibilità e percorsi artistici differenti, mettendo insieme nomi affermati e nuove voci della scena musicale italiana.”

L’accesso alla piazza del concertone sarà come sempre libero e lo stesso sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia. Con Rai Radio2, la radio ufficiale del Primo Maggio e di 1MNext, che lo seguirà in diretta radiofonica dal pomeriggio fino a tarda notte.

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