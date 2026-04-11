Il voto contrario al bilancio di Cicala in Giunta Regionale certifica il fallimento del centrodestra

“Il voto contrario espresso dall’assessore alle Politiche Agricole non è solo un fatto grave: è la certificazione definitiva del fallimento politico del centrodestra alla guida della Regione Basilicata. Una maggioranza lacerata, incapace di confrontarsi, divisa persino sugli atti fondamentali per il governo della Regione.” E’ quanto scrivono in un comunicato congiunto i consiglieri regionali di opposizione Alessia Araneo, Antonio Bochicchio, Angelo Chiorazzo, Roberto Cifarelli, Piero Lacorazza, Piero Marrese, Viviana Verri, Giovanni Vizziello, che così prosegue “Le parole e le motivazioni rese pubbliche dall’assessore sono durissime e inequivocabili: assenza di confronto, metodo inadeguato, totale disattenzione verso un settore strategico come l’agricoltura. È la fotografia impietosa di una Giunta allo sbando, priva di una direzione politica e incapace di programmare il futuro.

Siamo di fronte a un fatto senza precedenti su un provvedimento cardine come il bilancio regionale. Non si tratta di una divergenza tecnica, ma di una frattura politica profonda che rende evidente come questa maggioranza non sia più in grado di governare.

Continuare a far finta di nulla sarebbe irresponsabile e offensivo nei confronti dei cittadini lucani. La verità è sotto gli occhi di tutti: il centrodestra è imploso.

E questo fallimento esplode anche per l’assenza di un piano strategico, per una sanità in crisi e in perenne deficit, per l’illusione del bonus gas e per bilanci ormai senza nessuna direzione.

Per queste ragioni chiediamo con fermezza al Presidente della Regione di prendere atto immediatamente della crisi politica in atto e di aprire la crisi di governo. Ogni ulteriore tentativo di rinviare o nascondere questa situazione rappresenterebbe solo un accanimento nel mantenere in vita un’esperienza ormai esaurita.

La Basilicata non può permettersi una guida debole, divisa e paralizzata. Serve un cambio netto, subito.”

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