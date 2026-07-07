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Cronaca

Cuando calienta el sol… su Cava e Serra ”canta” anche il ”Pio” Abiusi

Franco Martina
Di Franco Martina

Certo se si esibisse, in un concerto gratuito naturalmente, con il noto brano degli anni Sessanta, portato al successo dai Los Marcelos Ferial,https://www.youtube.com/watch?v=6iy3i-3DFXw, riporterebbe gli ambienti della Cava e della Serra del sole a una situazione di pre Parco, quando non c’erano vincoli e polemiche su quanto è stato fatto con la stagione di ”Matera capitale europea della cultura 2019” e dopo con il lascito della Serra del Sole e della Cava del Sole. Pio Abiusi, rompiscatole per natura, all’insegna della massima ”Ambiente e legalità ” non molla e ha inviato a chi di dovere, tra i Palazzi di Giustizia e Municipale,alle fiamme gialle una corposa richiesta aggiornata di delucidazioni su atti amministrativi, aspetti gestionali che attendono risposte e interventi, gia richiesti con una nota diffusa nel giugno scorso
https://giornalemio.it/cronaca/abiusi-non-spunta-ancora-il-sole-per-la-serra-coperta-dal-2019-e-per-le-tariffe-della-cava/. I tempi sono quelli che sono. Lui, il ”Pio” Abiusi , non demorde e attende risposte con tanto di posta certificata. Nel frattempo ripassa sul web o al giradischi tutte le canzone che hanno per tema il sole. In cima ”cuando calienta el sol”, seguito da ”La canzone del sole ” di Lucio Battisti, ”Nel Sole” di Albano fino a ”Sole” dei Negramaro.

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