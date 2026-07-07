Cuando calienta el sol… su Cava e Serra ”canta” anche il ”Pio” Abiusi

Certo se si esibisse, in un concerto gratuito naturalmente, con il noto brano degli anni Sessanta, portato al successo dai Los Marcelos Ferial,https://www.youtube.com/watch?v=6iy3i-3DFXw, riporterebbe gli ambienti della Cava e della Serra del sole a una situazione di pre Parco, quando non c’erano vincoli e polemiche su quanto è stato fatto con la stagione di ”Matera capitale europea della cultura 2019” e dopo con il lascito della Serra del Sole e della Cava del Sole. Pio Abiusi, rompiscatole per natura, all’insegna della massima ”Ambiente e legalità ” non molla e ha inviato a chi di dovere, tra i Palazzi di Giustizia e Municipale,alle fiamme gialle una corposa richiesta aggiornata di delucidazioni su atti amministrativi, aspetti gestionali che attendono risposte e interventi, gia richiesti con una nota diffusa nel giugno scorso

https://giornalemio.it/cronaca/abiusi-non-spunta-ancora-il-sole-per-la-serra-coperta-dal-2019-e-per-le-tariffe-della-cava/. I tempi sono quelli che sono. Lui, il ”Pio” Abiusi , non demorde e attende risposte con tanto di posta certificata. Nel frattempo ripassa sul web o al giradischi tutte le canzone che hanno per tema il sole. In cima ”cuando calienta el sol”, seguito da ”La canzone del sole ” di Lucio Battisti, ”Nel Sole” di Albano fino a ”Sole” dei Negramaro.