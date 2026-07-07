Tre donne, tre libri, un’unica anima: Altrimedia Edizioni porta a Summerbook la Basilicata delle storie che restano

C’è una Basilicata che si racconta attraverso i paesaggi, quella che affascina con i suoi borghi e i suoi orizzonti. E ce n’è un’altra, forse ancora più preziosa, che vive nelle parole, nei ricordi, nelle emozioni e nelle vite delle persone. È questa la Basilicata che Altrimedia Edizioni sceglie ancora una volta di raccontare, portando alla rassegna Summerbook, dal 10 al 13 luglio, tre autrici accomunate da uno sguardo autentico sul territorio e sull’animo umano.

Rossella Acito, Maddalena Giordano e Mariapaola Vergallito sono tre donne, tre sensibilità e tre modi differenti di fare letteratura. Eppure i loro libri finiscono per dialogare tra loro, componendo un mosaico che parla di memoria, immaginazione, resilienza e identità.

Con “C’era una volta una nuvola”, Rossella Acito firma un originale esordio editoriale che unisce fotografia e scrittura in un linguaggio capace di sorprendere. Le nuvole immortalate dall’autrice diventano personaggi, simboli e metafore di un viaggio interiore che affronta temi profondi come la maternità, la perdita, la solitudine e la rinascita. È un libro che invita a rallentare, ad alzare lo sguardo verso il cielo e a ritrovare quella parte sognatrice che spesso la quotidianità soffoca. Sociologa, insegnante e fotografa, Acito trasforma ogni immagine in una favola dedicata agli adulti, ricordando che non è mai troppo tardi per continuare a immaginare.

Di tutt’altro registro, ma altrettanto intenso, è “E cadde la notte”, opera prima della giovane materana Maddalena Giordano. Tra racconto, poesia e favola, l’autrice costruisce un universo narrativo delicato e potente, dove la malinconia non diventa mai disperazione ma occasione di riflessione. Le sue pagine attraversano la solitudine, le paure e le inquietudini dell’esistenza con uno stile evocativo che alterna leggerezza e profondità. È una scrittura capace di accompagnare il lettore dentro le proprie fragilità, suggerendo che anche le ombre possono lasciare spazio alla luce.



Diverso ancora il percorso di “L’estate spezzata. Storie dalla tragedia di collina Timpone a Senise, 26 luglio 1986”, della giornalista Mariapaola Vergallito, impreziosito dalle fotografie di Ottavio Chiaradia. Qui la letteratura si intreccia con il giornalismo civile. Attraverso documenti, ricerche e soprattutto le testimonianze dirette dei sopravvissuti, Vergallito restituisce dignità e voce alle vittime della frana che quarant’anni fa sconvolse Senise. Il volume diventa molto più di una ricostruzione storica: è un esercizio di memoria collettiva, un invito a non dimenticare e una riflessione attualissima sulla fragilità del territorio e sulla responsabilità delle istituzioni e delle comunità.

Tre libri diversi, dunque, ma legati da un filo invisibile: la volontà di custodire e tramandare storie che meritano di essere ascoltate.

Da una parte la fantasia che nasce osservando il cielo, dall’altra la poesia che illumina le inquietudini dell’anima, fino alla memoria civile che impedisce al tempo di cancellare il dolore. Tre percorsi narrativi che dimostrano come la cultura possa ancora essere uno strumento di conoscenza, consapevolezza e crescita collettiva.

La presenza di Rossella Acito, Maddalena Giordano e Mariapaola Vergallito a Summerbook rappresenta così molto più di una semplice presentazione editoriale. È l’incontro tra tre voci femminili che, con linguaggi differenti ma con la stessa autenticità, raccontano una Basilicata viva, capace di guardare dentro sé stessa senza rinunciare a parlare al mondo.

Ed è proprio questa la missione che Altrimedia Edizioni continua a perseguire: valorizzare autori e autrici che trasformano il territorio in racconto, la memoria in patrimonio condiviso e la letteratura in uno spazio dove ogni lettore può riconoscere una parte della propria storia.