E’ stato come un colpo al cuore, inaspettato, quella notizia lanciata all’inizio del TG3 di poco dopo le 14,00: “E’ morto a 73 anni Gino Strada, medico e fondatore di Emergency“. Uomini così non dovrebbero morire, non così in fretta. A perderci c’è chi soffre e da lui avrebbe potuto ancora per tanto tempo ottenere aiuto e conforto. Ma tant’è, purtroppo.

“Amici, come avrete visto il mio papà non c’è più”, ha scritto su Facebook la figlia Cecilia. “Non ero con lui, ma di tutti i posti dove avrei potuto essere…beh, ero qui con la ResQ – People saving people a salvare vite. È quello che mi hanno insegnato mio padre e mia madre”.

E poi, ancora :“Siamo frastornati e addolorati. È una perdita enorme per il mondo intero. Ha fatto di tutto per rendere migliore il mondo. Ci mancherà tantissimo”, sono state le prime parole di Rossella Miccio, l’attuale presidente di Emergency, che ha aggiunto, sgomenta: “Nessuno se l’aspettava”.

È morto, dunque, oggi 13 agosto, all’età di 73 anni, Gino Strada. Nato a Sesto San Giovanni nel 1948, chirurgo di guerra per il Comitato internazionale della Croce Rossa in scenari come l’Afghanistan e la Somalia, ha fondato Emergency nel 1994 con la moglie Teresa Sarti.

“È stato fondatore, chirurgo, direttore esecutivo, l’anima di Emergency”, si legge in un post Facebook dell’ong e ancora: “‘I pazienti vengono sempre prima di tutto’, il senso di giustizia, la lucidità, il rigore, la capacità di visione: erano queste le cose che si notavano subito in Gino. E a conoscerlo meglio si vedeva che sapeva sognare, divertirsi, inventare mille cose. Non riusciamo a pensare di stare senza di lui, la sua sola presenza bastava a farci sentire tutti più forti e meno soli, anche se era lontano. Tra i suoi ultimi pensieri, c’è stato l’Afghanistan, ieri. È morto felice. Ti vogliamo bene Gino”.

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Statale di Milano nel 1978, Gino Strada si è poi specializzato in Chirurgia d’Urgenza. Assunto dall’ospedale di Rho, fa pratica nel campo del trapianto di cuore fino al 1988, quando si indirizza verso la chirurgia traumatologica e la cura delle vittime di guerra. Nel periodo 1989-1994 lavora con il Comitato internazionale della Croce Rossa in varie zone di conflitto: Pakistan, Etiopia, Perù, Afghanistan, Somalia e Bosnia ed Erzegovina. Nel 1994 fonda Emergency, un’associazione umanitaria internazionale per la riabilitazione delle vittime della guerra e delle mine antiuomo che ha fornito assistenza gratuita a oltre 11 milioni di persone in 19 Paesi dal 1994 al 2020, “una ogni minuto“.

Messaggi di cordoglio si susseguono dai leader politici e dagli esponenti del governo.

Ciao Gino, ci mancherai, mancherai a tanti. Mancherà il tuo esempio, la tua coerenza tra pensiero e azione.