L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso del malcontento è stata l’ordinanza municipale sulla regolamentazione dell’accesso di velocipedi tradizionali e a trazione elettrica nel centro di Matera, dopo i tanti segnali di ‘rischi” di pericolosità segnalati da cittadini. Provvedimento non concordato, scrivono nella nota che segue Ferula e Ridola viaggi e associati alla federazione turismo organizzato (FTO) di Basilicata, in relazione a quanto previsto nel patto ” E – Matera” per il turismo sostenibile. E il cicloturismo è parte di quel tipo di offerta. Le due associazioni si ritengono penalizzate e manifestano delusione per quanto annunciato, dopo riunioni e confronti sul quel Patto, rimasto finora sulla carta. Se ne doveva riparlare dopo il G20. I problemi restano e le due agenzie citano abusivismo e decoro urbano che incidono sull’ immagine della città. Per essere credibili occorrono fatti, professionalità, gestione. L’industria delle vacanze non è il ”carrozzone” di Renato Zero che va avanti da sè…



LA NOTA DELLE ASSOCIAZIONI DELLA FTO BASILICATA

Ferula Viaggi e Ridola Viaggi, tour operator di Matera associati a FTO Basilicata, con il presente comunicato intendono anticipare la volontà della stessa FTO di voler sospendere la propria partecipazione al patto E-Matera.

E-Matera: Patto per il turismo sostenibile”, la strategia con la quale il Comune di Matera avrebbe dovuto inaugurare una nuova stagione di sviluppo e di collaborazione nel settore del turismo, sta praticamente fallendo.

Dopo numerose riunioni e le elezioni di un comitato di gestione, nessuna notizia è giunta dal Comune né sull’esito delle elezioni né sui progetti e i programmi dello stesso patto.

Trattandosi di un patto per la promozione di un modello di sviluppo sostenibile, si contesta la mancata condivisione di alcune scelte, come l’ordinanza dirigenziale n. 3098/2021 che di fatto colpisce solo i cicloturisti educati e gli operatori che promuovono il turismo in bicicletta.

Anche sul fronte dell’abusivismo e dell’igiene del centro storico si sta facendo poco, nonostante le promesse e le ordinanze. Per non parlare della confusione che regna nella gestione della mobilità su Murgia Timone.

Questo modello turistico non ci piace e nei prossimi giorni chiederemo, insieme alle altre sigle, un incontro urgente per capire, una volta per tutte, qual è il programma di questa amministrazione.

Ferula Viaggi

e Ridola Viaggi

FTO Basilicata