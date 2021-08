Il capogruppo del PD in nel Consiglio Comunale di Matera, Carmine Alba, ha presentato una “interrogazione urgente” per segnalare la difficile situazione di precarietà in cui versano i lavoratori delle cooperative sociali che si occupano dei “Servizi di pulizia, custodia, gestione e manutenzione ordinaria dei Bagni pubblici” della Città e chiedere se l’Amministrazione cittadina intenda mettere fine a questa loro condizione di insicurezza. Ecco a seguire il testo dell’interrogazione:

Al Presidente del Consiglio Comunale

Antonio Materdomini

INTERROGAZIONE URGENTE: Affidamento “Servizi di pulizia, custodia, gestione e manutenzione ordinaria dei Bagni pubblici”.

PREMESSO CHE

• L’amministrazione Comunale ha stabilito che i servizi di manutenzione relativi ai Parchi, allo sfalcio dell’erba, bagni pubblici, pulizia in genere, ecc., che richiedono preponderante l’utilizzo di mano d’opera siano espletati con ricorso alle cooperative Sociali di tipo “B”, che consentano la realizzazione dell’obiettivo dell’inclusione socio-lavorativa di persone a rischio emarginazione in carico ai servizi sociali del Comune;

• Con D.C.C. n. 36 del 2019 si approvava il “ Regolamento per la gestione dei servizi igienici Comunali”;

• Il regolamento stabilisce che per i bagni pubblici siti fuori dai Parchi, la concessione avrà la durata determinata nel bando di gara;

• Con D.G.C. n. 48 del 22/02/2021, la Giunta ha dato indirizzo al Dirigente del settore manutenzione urbana a predisporre le attività necessarie all’espletamento delle procedure di gara per i servizi di pulizia, custodia, gestione e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici presenti sul territorio comunale, oltre che, nell’espletamento dei servizi;

CONSIDERATO CHE

• Da Aprile 2021 il servizio è stato affidato con cadenza trimestrale con l’avvicendamento di 2 cooperative diverse;

• E’ necessario assicurare il servizio sopraccitato, in quanto necessario ed indispensabile per garantire la qualità, la sicurezza e il decoro della città e riguarda servizi essenziali erogati alla cittadinanza;

TUTTO Ciò PREMESSO SI INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE:

• Se e in quale modo siano stati tutelati nel passaggio ai nuovi affidatari, i lavoratori impegnati finora;

• Le motivazioni che spingono l’amministrazione a effettuare gare per l’affidamento di durata trimestrale rendendo ancora più precaria la situazione dei lavoratori delle cooperative di “tipo B”;

• Se è intenzione dell’amministrazione continuare a mettere in campo politiche per consentire una reale inclusione socio-lavorativa e una ricognizione dei servizi da affidare alle cooperative di tipo “B”;

• Quali azioni siano previste dall’Amministrazione per contrastare la continua precarizzazione di lavoratori in forte difficoltà.

Matera , 9 agosto 2021

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.”

Capogruppo PD

ALBA Carmine