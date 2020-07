Nel riportare anche oggi la buona notizia che in Basilicata i contagi covid19 rimangono inchiodati a tre anche dopo l’esame dei test di ieri 16 luglio, vogliamo segnalare altre due buone nuove sempre sul fronte coronavirus.

La prima che riguarda un nuovo studio condotto da un team di ricercatori italiani, composto da medici e astrofisici dell’Università degli Studi di Milano (dipartimento “Luigi Sacco”), dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e dell’Istituto nazionale dei tumori,con cui si sarebbe giunti alla conclusione che i raggi ultravioletti emessi dal Sole (in particolare gli Uv di tipo C, ovvero quelli che non arrivano sulla Terra perché bloccati dall’atmosfera) sarebbero in grado di disattivare il virus Sars-Cov-2 al 99,9%. Gli autori della ricerca, pubblicata in pre-print su medRxiv, scrivono che: “Questi risultati potrebbero spiegare le tendenze epidemiologiche di COVID-19 e sono importanti per lo sviluppo di nuovi metodi di sterilizzazione per contenere l’infezione SARS-CoV-2”.

Ma risultati simili si raggiungerebbero anche con raggi UvA e UvB (ovvero quelli che arrivano sulla superficie terrestre), così come dichiarato in una intervista al Corriere della sera il coordinatore dello studio, Mario Clerici, direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi e, professore ordinario di Immunologia all’Università di Milano, che ha precisato come “Questi dati li stiamo sistemando, quindi non sono ancora disponibili per la comunità scientifica”.

La seconda che riguarda un aumento di occupazione in una azienda di Brescia che produce materiale per la diagnostica e che, da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus, avendo aumentato in modo esponenziale la produzione (merito anche della quantità di merce esportata all’estero) ha dovuto assumere 100 nuovi dipendenti solo in Italia per far fronte alla richiesta di tamponi per il Covid.

Tornando alle buone dalla Basilicata anche oggi, come dicevamo all’inizio, “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 16 luglio, sono stati processati 297 tamponi per l’infezione da Covid-19, risultati tutti negativi.

Con questo aggiornamento i casi di contagio in Basilicata restano 3.

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza sono ricoverate 3 persone: una residente in Basilicata e conteggiata nel totale degli attivi, le altre due di nazionalità estera e provenienti da Stato estero.

I cittadini lucani in isolamento domiciliare sono 2.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 372 guariti; 2 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata ed entrambe ricoverate all’Ospedale ‘San Carlo’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 43.697 tamponi, di cui 43.273 risultati negativi.

Il prossimo aggiornamento domani, 18 luglio, alle 12,00.”