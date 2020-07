E’ stato un grande successo il primo appuntamento “Aperitivo letterario con l’autore” che ha incontrato la scrittrice Loredana Scaiano nella iniziativa che si è svolta lo scorso martedì a Rotondella ai piedi della Torre Sanseverino.

E’ stato presentato il suo primo libro, “il coraggio della felicità”, nell’ambito delle inziative della Biblioteca promosse dalle associazioni Fidas Rotondella e Rainbow Dance sotto la direzione artistica dell’Associazione Le Vorie. Si è dato il via ai primi eventi con il pubblico in presenza e l’attività è in continuità con le iniziative svolte nel periodo di lock down con le letture in diretta sui social. Presente con alcuni consiglieri comunali il sindaco, Gianluca Palazzo, intervenuto sul finale. Palazzo ha ribadito la vicinanza della sua amministrazione al mondo associativo locale e al valore delle attività svolte per accrescere il senso di comunità. Un vero e proprio viaggio intorno al mondo, sulle orme di Ida Pfeiffer quello di Loredana Scaiano, che a Rotondella ha trovato l’accoglienza delle performance di danza curate da Roberta Lillo di Rainbow Dance e le letture affidate ad Antonella Tarantino, con l’accompagnamento musicale di Davide Acettura e Pierfilippo Ragazzo. L’allestimento particolare della piazza con l’esposizione di alcune immagini del viaggio di Loreana hanno trasmesso al pubblico una gran voglia di viaggare. Scaiano ha risposto senza esitazione e mettendosi davvero a nudo di fronte alle domande poste da Daniela Bianco, provando a spiegare emozioni ed atmosfere uniche vissute in giro per il mondo. Si è andati in profondità, affrontando anche il tema del ruolo delle donne che ancora oggi sono vittime di pregiudizi. Si è parlato delle differenze culturali e delle bellezze naturalistiche, di spiritualità e di libertà. Scaiano ha ribadito l’importanza di pianificare tutte le tappe: cinque mesi in viaggio e cinque mesi di preparazione per attraversare con i venti paesi che ha visitato tra cui il Brasile, la Terra del Fuoco, Hong Kong, Sri Lanka, Oman, Armenia, Iran passando per l’India e la Polinesia e vivendo esperienze indimenticabili. A moderare l’incontro Rosanna Persiani, presidente de Le Vorie e di Fidas Rotondella che ha annunciato che questa prima serie di incontri è intitolata “Storie di Donne”. Il prossimo appuntamento con è fissato per il 30 luglio e sarà con la scrittrice molisana, Sabrina Lembo, autrice di “Anche io ho denunciato”, dove si affronta il tema della violenza psicologica di cui lei stessa è stata oggetto.