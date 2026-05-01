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Arisa apre il Concertone del 1 maggio a Roma…che conduce con Big Mama e Pier Paolo Spollon

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

E’ stata la lucana ARISA da Pignola (PZ) ad aprire con una bella reinterpretazione di un brano di Lucio Dalla, “Futura” del 1980 e sempre attuale ad aprire il Concertone del 1 maggio 2026 a Roma promosso dalla Cgil-Cisl-Uil. Un inno alla speranza e all’amore nato nella Berlino divisa dal Muro e che -scritta nei pressi del Checkpoint Charlie- racconta di due amanti, uno a Est e l’altra a Ovest, che progettano un futuro insieme nonostante le barriere, culminando nel desiderio di chiamare la figlia, appunto, Futura. Poi Arisa è entrata nel ruolo di presentatrice dell’evento insiema a BigMama e Pier Paolo Spollon, ma prima non ha mancato di fare gli auguri al papà che proprio oggi compie 72 anni. Bene…..il Concertono è partito con il ritmo trascinandte della band di Paolo Belli a cui seguirà questa sfilza di artisti:  Rob, Santamarea, Francamente, Casadilego, Primogenito, Birthh, Nico Arezzo, Sissi, Roshelle, Dutch Nazari, Silvia Salemi, Okgiorgio, Senza Cri, Lea Gavino, Emma Nolde, Ministri, Angelica Bove, Eddie Brock, Bambole Di Pezza, Chiello, Maria Antonietta e Colombre, Dolcenera, Mobrici, Delia (che canterà ‘Bella ciao’), Niccolò Fabi, La Nina, Ermal Meta, Sayf, Fulminacci, Riccardo Cocciante, Serena Brancale con Levante e Delia, Levante, Litfiba, Ditonellapiaga, Emma, Pinguini Tattici Nucleari, Madame, Geolier, Dardust con Davide Rossi, Irama, Francesca Michielin, Frah Quintale, Rocco Hunt, Arisa, BigMama e Orchestra Popolare La Notte della Taranta. E allora, non vi resta che collegarvi con la diretta su RaiTre : https://www.raiplay.it/dirette/rai3Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale” è, invece, lo slogan scelto dai Sindacati per questo Primo Maggio. Un appello a rimettere al centro il protagonismo del lavoro stabile, ben retribuito, contrattualizzato come leva essenziale di giustizia sociale e per governare in modo equo i cambiamenti in atto, generando coesione e crescita. BUON PRIMO MAGGIO!

 

 

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Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
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