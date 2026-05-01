Arisa apre il Concertone del 1 maggio a Roma…che conduce con Big Mama e Pier Paolo Spollon

E’ stata la lucana ARISA da Pignola (PZ) ad aprire con una bella reinterpretazione di un brano di Lucio Dalla, “Futura” del 1980 e sempre attuale ad aprire il Concertone del 1 maggio 2026 a Roma promosso dalla Cgil-Cisl-Uil. Un inno alla speranza e all’amore nato nella Berlino divisa dal Muro e che -scritta nei pressi del Checkpoint Charlie- racconta di due amanti, uno a Est e l’altra a Ovest, che progettano un futuro insieme nonostante le barriere, culminando nel desiderio di chiamare la figlia, appunto, Futura. Poi Arisa è entrata nel ruolo di presentatrice dell’evento insiema a BigMama e Pier Paolo Spollon, ma prima non ha mancato di fare gli auguri al papà che proprio oggi compie 72 anni. Bene…..il Concertono è partito con il ritmo trascinandte della band di Paolo Belli a cui seguirà questa sfilza di artisti: Rob, Santamarea, Francamente, Casadilego, Primogenito, Birthh, Nico Arezzo, Sissi, Roshelle, Dutch Nazari, Silvia Salemi, Okgiorgio, Senza Cri, Lea Gavino, Emma Nolde, Ministri, Angelica Bove, Eddie Brock, Bambole Di Pezza, Chiello, Maria Antonietta e Colombre, Dolcenera, Mobrici, Delia (che canterà ‘Bella ciao’), Niccolò Fabi, La Nina, Ermal Meta, Sayf, Fulminacci, Riccardo Cocciante, Serena Brancale con Levante e Delia, Levante, Litfiba, Ditonellapiaga, Emma, Pinguini Tattici Nucleari, Madame, Geolier, Dardust con Davide Rossi, Irama, Francesca Michielin, Frah Quintale, Rocco Hunt, Arisa, BigMama e Orchestra Popolare La Notte della Taranta. E allora, non vi resta che collegarvi con la diretta su RaiTre : https://www.raiplay.it/dirette/rai3. “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale” è, invece, lo slogan scelto dai Sindacati per questo Primo Maggio. Un appello a rimettere al centro il protagonismo del lavoro stabile, ben retribuito, contrattualizzato come leva essenziale di giustizia sociale e per governare in modo equo i cambiamenti in atto, generando coesione e crescita. BUON PRIMO MAGGIO!

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