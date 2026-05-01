Montescaglioso (MT): II edizione “Ai monologhi del sabato” (09 – 29 maggio 2026)

La seconda edizione della rassegna teatrale “..Ai monologhi del sabato”, promossa dall’Associazione di Promozione Sociale montese “Fatti non foste …”, presieduta da Angelo Andriulli, dal Comune di Montescaglioso, dal Circolo culturale “La Scaletta” di Matera, dalla UILT (Unione Italiana Libero Teatro) e da Metateatro, prevede la messa in scena di quattro opere.
La rassegna prenderà avvio sabato 09 maggio 2026 con lo spettacolo “’La topastra”, scritto da Stefano Benni ed interpretato da Donisa Mazzoccoli. Sabato 16 maggio 2026 sarà la volta de “La voce umana” di Jean Cocteau (attrice Patrizia Minardi); venerdì 22 maggio 2026 andrà in scena “Phenix” di Emilio Andrisani (attrice Emilia Fortunato); chiuderà la rassegna “Novecento” di Alessandro Baricco (interpretato da Emilio Andrisani), in programma venerdì 29 maggio 2026. Le maschere sono messe a disposizione da Nicola Toce.
Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso la Sala del Capitolo della millenaria Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo, con ingresso alle ore 19.30 e sipario alle ore 20. Il costo per assistere ad ogni rappresentazione è di 05 euro.
In occasione della prima edizione della rassegna, svoltasi tra febbraio e marzo 2025, sono stati proposti 5 monologhi: “Mein kampf” (La mia battaglia) di Stefano Massini, interpretato da Nicola Cardinale; “Il risveglio” di Franca Rame, con interprete Marienza Matera; “Caravaggio e l’inquisitore” di Ermanno Rea, interpretato da Lello Chiacchio; “…Lazzaro”, scritto dal Premio Nobel per la Letteratura 1997 Dario Fo, con interprete Emilio Andrisani (curatore della regìa in tutte le rappresentazioni portate in scena); “E’ arrivato l’arrotino”, scritto da Anna Marchesini ed interpretato da Monica Ambrosecchia.
Iscritto dal 28.02.2001 all’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, El. Pubblicisti; Dr. Magistrale in NTSBC (Nuove Tecnologie per la Storia e i Beni Culturali – Facoltà di Lettere e Filosofia) c/o l’Università degli Studi della Basilicata; docente di Italiano, Storia, Geografia e Ed. Civica nella Scuola Secondaria di I e II grado. Dal 1998 al 2011 corrispondente giornalistico per due quotidiani a diffusione regionale; ha, inoltre, curato l’attività di Ufficio Stampa per il Comune di Montescaglioso (MT). Autore dei romanzi, editi da Youcanprint Spa: “Che caldo quella notte…” (2017); “La via del suo destino” (2022).