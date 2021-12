Sarà presentato il 16 dicembre 2021 – ore 17.30 – Museo di Palazzo Lanfranchi il volume realizzato per i 25 anni dell’associazione, scritto da Anna Maria Gambardella.

moderare l’incontro sarà Antonella CIERVO, giornalista e scrittrice

Di seguito la scaletta degli interventi:

Saluti

cav. Paolo LOIODICE

Presidente Associazione Materana Amici del Cuore ODV

Presentazione libro

prof.ssa Giovanna TOLENTINO

Autrice

prof.ssa Anna Maria GAMBARDELLA

Intervento

dott. Giuseppe CENTONZE

Direttore Ambulatorio di Cardiologia sociale

Associazione Materana Amici del Cuore

Conclusioni

dott. Luigi BRADASCIO

Past President Associazione Materana Amici del Cuore

“La nostra associazione, spiega in una nota il Presidente Paolo Loiodice, nel corso dei suoi quasi 25 anni di storia, ha portato avanti svariate iniziative, sempre con l’intento di fare opera di prevenzione, nello specifico ambito delle patologie cardiovascolari, ma non solo, cercando di promuovere un corretto stile di vita, di sensibilizzare ai fattori di rischio, effettuando indagini su alcuni indicatori dello stato di salute della popolazione (in particolare quella studentesca, “le nuove generazioni”), organizzando incontri informativi sulle malattie cardiovascolari… e tanto altro ancora”.

In occasione di tale anniversario, prosegue, abbiamo dato vita ad un volume intitolato “25 anni con il cuore” scritto da Anna Maria Gambardella, con la quale abbiamo raccontato per testi e immagini la storia fino ad oggi della nostra associazione. Un’opera che, lungi dall’essere un’autocelebrazione, vuole essere per noi un momento di riflessione, anche critica, su quanto è stato realizzato nel corso di questi anni predisponendoci alle iniziative future anche in rapporto a quelle che sono le esigenze dei soggetti fragili della nostra comunità.

Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno di vari sponsor tra cui la Fondazione Carical e la BPER, che in diverse occasioni hanno già supportato le nostre attività.