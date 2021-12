Medici e scrittori e con una terapia della vita e dell’umanità scritta senza giri di parole, come hanno fatto nel loro tempo Anton Cechov, Louis Ferdinand “Cèline” Auguste Destouches e l’italiano Carlo Levi, alle prese con un umanesimo che ha dovuto fare i conti con i cambiamenti del Novecento, l’acuirsi delle differenze di classe e di una emarginazione da ‘’stato sociale’’ che oggi riceve attenzione in prevalenza dal volontariato. Quella apertura e attenzione messe in luce, dal ritratto che Filippo La Porta, saggista, dal confronto di tre grandi scrittori e medici del passato. Attenti agli ultimi, poveri emarginati e nella consapevolezza, come aveva diagnosticato Italo Svevo ne ‘’La coscienza di Zeno’’ che la vita resta una malattia mortale.

Pessimismo? No realismo ma senza estremizzare. A parlarne martedì 14 dicembre, presso il Centro Carlo Levi, come riporta la foto locandina ,il critico e saggista Filippo La Porta nel libro ‘’ L’impossibile ‘cura’’ della vita’’ Cechov, Celine e Levi, medici-scrittori coscienziosi e senza illusioni’’ (editore Castelvecchi). E per quanti impediti nel raggiungere Palazzo Lanfranchi c’è la possibilità di seguire on line l’evento all’indirizzo meet.google.com/xyt-vokm-vgn.