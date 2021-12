Mercoledì 15 Dicembre alle 19:00, a Palazzo Bernardini (Matera), Lorella A. M. Bruno presenta il suo racconto “Un magico Natale per Clara”.

Il racconto

“Clara ama i libri, gli animali e il Natale. Ha un cuore grande, ma ancora non sa quanto. Un incontro inaspettato le farà scoprire un mondo che non conosce. In una sola notte imparerà a superare i suoi limiti e a vincere l’indifferenza umana verso il dolore degli altri. Grazie a un regalo speciale, Clara scoprirà la magia che è dentro di lei, capirà come usarla per fare la differenza e avrà l’occasione di stravolgere il suo mondo, per inventare una storia tutta nuova.”

La serata di presentazione

Come APS Giallo Sassi siamo orgogliosi di patrocinare, assieme al Coro della Polifonica Materana “Pierluigi da Palestrina”, l’evento di presentazione del primo lavoro della nostra socia Lorella Bruno.

Interverranno: