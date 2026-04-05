Volley: Waldo Kantor confermato alla guida della Rinascita Lagonegro per la stagione 2026/2027

Con una nota “Il Club del Presidente Nicola Carlomagno annuncia con grande gioia che l’allenatore argentino guiderà la squadra biancorossa per il terzo anno consecutivo: è lui l’uomo scelto per continuare a scrivere il presente e il futuro della Rinascita Volley Lagonegro. Due anni indimenticabili: Una promozione dalla Serie A3 alla A2 Credem Banca. Una salvezza in seconda serie conquistata con largo anticipo, la qualificazione ai playoff per salire in SuperLega e la prima, storica, partecipazione in Coppa Italia. Non sono soltanto risultati sportivi, sono tappe di un percorso che ha cambiato il profilo di questa Società. Kantor è stato l’artefice tecnico di entrambe, con una squadra disegnata a sua immagine e somiglianza, un’identità di gioco riconoscibile e un gruppo che ha imparato a credere in se stesso. I numeri: 31 vittorie in 49 presenze sulla panchina della Rinascita. Undici nella regular season di A3, cinque nella cavalcata playoff che ha riportato il Club in A2 dopo due anni, tredici in questa stagione nel campionato cadetto. Una continuità di rendimento che racconta meglio di qualsiasi parola il valore del lavoro svolto. Abbiamo voluto dare ai nostri tifosi un regalo di Pasqua speciale: la certezza che Waldo Kantor sarà ancora il nostro allenatore. E lo facciamo adesso, a playoff ancora da giocare, perché questa scelta non aveva bisogno di aspettare. Non dipende da come andrà la post-season, dipende da quello che Waldo ha costruito, da quello che rappresenta per questa società e da quello che vogliamo costruire ancora insieme. In due anni ha dimostrato non solo di saper vincere, ma di saper dare un’identità a questo club. È una risorsa preziosa, un punto fermo del nostro progetto. Crediamo in lui, profondamente e senza riserve. Il futuro della Rinascita Lagonegro, dunque, ha già un nome. Alcune scelte non si rimandano, si fanno, con convinzione e si annunciano con orgoglio. Waldo Kantor è la Rinascita. E la Rinascita è pronta a continuare con lui.”

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