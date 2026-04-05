Matera creativa e da pensare…con le immagini di Franco Vitulli

E alla sua e nostra Città dei Sassi, capitale nei titoli ( contadina, del divano,europea, mediterranea della cultura9 ma provinciale nei fatti e forse – piaccia o no- attrae e colpisce per prestarsi a commenti da ”ciutt ciutt ‘mminz a la chiozz”…in silenzio ma in piazza, dove possono sentire tutti. E con le elaborazioni con l’intelligenza artificiale dell’ex tenente della polizia municipale di Matera, Franco Vitulli, che da Milano dove è in vacanza, continua a produrre ”quadretti” di vita materana che meriterebbe una mostra. E così il gemellaggio tra le capitali della Moda, Milano, e quello della Cultura 2026 Matera, apre a prospettive di collaborazione se avessimo parte di quella cultura d’impresa che contrassegna la vita e la storia della capitale italiana dell’economia.



Lì si fanno gli affari, anche troppi…con inchieste che coinvolgono tutte le categorie territoriali, da noi si polemizza sulla scelta del Comune di incrementare la tassa di soggiorno per i turisti quando non si è ancora provveduto a ripristinare quella sull’ingresso degli autobus. Ne riparleremo in piazza… dove è spuntato il mare (ma è il 1 aprile…) e un bar della cultura al posto del cinema Impero oggi Comunale ”Guerrieri”. E la gente? Oltre ai turisti, naturalmente. Ci sono anche i ”ragazzi del muretto” o del ”fontanino” di via San Biagio a ridosso della chiesa di San Domenico. Tanti baldi giovani del secolo scorso, che in una foto in bianco e nero si ‘deliziavano’ al passaggio di una formosa ragazza. E altri anziani che stringevano patti con una stretta di mano.



Non potevano mancare i rioni Sassi con la vendemmia nei lamioni per il vino ”Primitivo” di Matera. Naturalmente c’è anche la politica per spiegare i referendum, la sconfitta della Nazionale di calcio che non si è qualificata per i mondiali, i paradossi della ”povera” Basilicata nonostante acqua e petrolio gestite da altri, le truffe delle assicurazioni e altro ancora, passando per la domenica delle Palme e gli auguri di Buona Pasqua che Franco rivolge o ”matarris”, alla comunità materana e a quanti sono nella Città dei Sassi a Pasqua e Pasquetta.





UN ESEMPIO DI SAGGEZZA POPOLARE, RICORDANDO L’OSPIZIO DI SANT’AGOSTINO

