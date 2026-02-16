Volley: Rinascita Lagonegro batte la Consar Ravenna per 3-0

“Una risposta netta. Chiara. Senza appello. Dopo i due ko al tie-break con Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro e Virtus Aversa, la Rinascita Volley Lagonegro ritrova il dolce sapore della vittoria e lo fa superando con autorità la corazzata Consar Ravenna nella sesta giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca: 3-0 (25-22, 25-23, 25-20) il punteggio finale al Palasport di Villa d’Agri.” E’ quanto riportato nella nota a consuntivo del match che così prosegue “Per la squadra di coach Waldo Kantor è il decimo successo stagionale, il settimo tra le mura amiche, ma soprattutto è il meritato riscatto dopo le due sconfitte precedenti contro i romagnoli, tra campionato e Coppa Italia. Una prova di maturità, solidità e continuità, arrivata ancora senza l’apporto di Diego Cantagalli, ma con un gruppo capace di alzare il livello nei momenti decisivi. I biancorossi partono con personalità. Armenante e Raffaelli guidano l’allungo iniziale, che in pochi scambi vale il +7 (12-8). Ravenna prova a rientrare affidandosi alla fisicità dei centrali, in particolar modo Bartolucci, e il talento di Zlatanov, ma i lucani mantengono sangue freddo nel finale e chiudono 25-22, amministrando con ordine il tentativo di rimonta ospite. Il secondo è il parziale più combattuto del match. I centrali ravennati alzano il muro e tengono la squadra agganciata al punteggio. La svolta arriva con l’ingresso di Andonovic in posto due per Arasomwan: lo schiacciatore serbo, di ritorno dall’infortunio, entra in campo con energia, trova ritmo e soluzioni efficaci, permettendo alla Rinascita di piazzare l’allungo decisivo. Anche gli errori in attacco e in battuta degli ospiti pesano nell’economia del set, che i padroni di casa si aggiudicano 25-23. Nel terzo periodo, la Rinascita alza ulteriormente il livello. Dal 6-3 iniziale mantiene costante un margine di sicurezza, consolidato dal lavoro al centro di Tognoni e Pegoraro (15-11). Ravenna, pur sforzandosi con generosità, fatica a trovare continuità, mentre Raffaelli – esperienza e qualità nei momenti chiave – un Andonovic finalmente a pieno regime e Armenante chiudono definitivamente i conti sul 25-20, portando a casa tre punti fondamentali in questa fase delicata della stagione.

I SESTETTI – Kantor si affida alla stessa formazione di Aversa, con Sperotto in regia e Arasomwan opposto adattato, Raffaelli e Armenante in banda, Tognoni e Pegoraro al centro, capitan Fortunato libero. Sestetto titolare anche per coach Valentini: diagonale Russo-Dimitrov, Zlatanov e Valchinov schiacciatori, Canella e Bartolucci centrali, l’esperto libero Goi a presidiare la seconda linea.

LA CRONACA DEL MATCH – La Rinascita parte subito col piede sull’acceleratore, sfruttando una pipe di Armenante (3-1) e un mani fuori di Arasomwan che costringono Valentini a chiamare il primo time out della gara. I biancorossi giocano bene e mostrano tanta qualità, con Armenante in pallonetto (8-4) e Raffaelli prima a muro (11-6) poi con un mani out (12-6). Tognoni in primo tempo regala il massimo vantaggio (15-8) prima del tentativo di riavvicinamento della Consar con l’ace di Bartolucci (15-11) e il muro di Dimitrov su Armenante (15-12). Inizia una fase equilibrata, nella quale Ravenna ritrova le fila del suo gioco. Zlatanov riduce nettamente lo svantaggio (17-16), Dimitrov trova il pari (21-21). Kantor, a questo punto, cerca risorse fresche dalla panchina inserendo Andonovic al posto di Arasomwan. Sono due errori in attacco di Ravenna (24-21) e il mani out conclusivo di Armenante a decidere le sorti del parziale.

La Rinascita convince anche a inizio secondo set: Sperotto firma l’ace d’esordio (1-0), poi è Pegoraro a porre la sua firma sul tabellino con il primo tempo del 7-4 e il servizio vincente del 9-5. Valentini vede i suoi in difficoltà e li richiama in panchina per riordinare le idee: la mossa si rivela efficace. Bartolucci, i neo entrati Gottardo e Ciccolella (rispettivamente per Zlatanov e Canella) alzano i centimetri a muro e consentono alla Consar di agganciare i padroni di casa sul 14-13. La sfida a muro si rinnova sul 16-14 Rinascita (Sperotto-Pegoraro su Valchinov) e sul pari romagnolo del 16-16 (Ciccolella su Pegoraro). L’equilibrio si spezza grazie a Raffaelli (18-16), che sfrutta una gran ricezione di Armenante, e soprattutto ad Andonovic, che prima blocca a muro Dimitrov (20-19), poi attacca ferocemente per il 23-20. Il primo tempo di Bartolucci (24-22) è la fiammella che tiene in vita Ravenna, che però capitola subito dopo (25-23) con un errore dai nove metri dello stesso centrale.

Il tifo incessante del Palasport di Villa d’Agri è la medicina che consente ai ragazzi di Kantor di spiccare il volo anche all’alba del terzo capitolo. Armenante strappa subito il 6-3, Raffaelli lo accompagna in pipe (7-4), Andonovic fa il bello e il cattivo tempo dal suo insolito posto due (12-9) e direttamente a servizio (14-11). Ravenna prova a rispondere soprattutto al centro, con i primi tempi di Ciccolella, ma nulla può contro la foga agonistica e la fame di Lagonegro. Tognoni mura al centro Valchinov (20-13), Raffaelli (top scorer del match con 18 punti) ci mette la sua dose di esperienza negli attacchi del 21-16 e del 22-19, mentre Armenante – tra i migliori dei suoi – non poteva che essere l’autore dei punti decisivi (23-20 e 25-20) per il successo finale.

La vittoria ritrovata consente alla Rinascita di salire a quota 32 punti in classifica e lanciare un segnale chiaro al campionato: salvezza sempre più vicina e zona playoff consolidata. Nel prossimo weekend, la serie A2 si ferma per consentire a Tinet Prata di Pordenone e Abba Pineto di disputare la finalissima di Coppa Italia, in programma domenica 22 febbraio.

Si tornerà dunque in campo il 1 marzo a Catania, ospiti della Sviluppo Sud.

IL TABELLINO DEL MATCH

RINASCITA VOLLEY LAGONEGRO: Cosentino, Fortunato (L1), Arasomwan (4), Esposito, Raffaelli (16), Pegoraro (3), Tognoni (4), Armenante (14), Sperotto (3), Andonovic (8), Mastracci, De Angelis (L2), Sanchi. All.: Waldo Kantor

CONSAR RAVENNA: Dimitrov (11), Gottardo (1), Iurlaro, Ciccolella (4), Canella (2), Bartolucci (3), Giacomini, Goi, Russo (L1), Zlatanov (8), Bertoncello, Asoli (L2), Valchinov (11). All.: Antonio Valentini

Punteggio: 25-22, 25-23, 25-20

Durata set: 29’, 32’, 31’

Arbitri: Stefano Chiriatti, Antonio Gaetano

Note | Lagonegro: aces 3, errori al servizio 7, muri vincenti 8, ricezione pos 69% – prf 44%, attacco 41%

Ravenna: aces 1, errori al servizio 12, muri vincenti 11, ricezione pos 53% – prf 26%, attacco 40%.“