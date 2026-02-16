Matera e lo sport. Niglio(Fi) propone gli stati generali. Che fare?

La presentazione di un ordine del giorno in consiglio comunale, da parte del capogruppo degli azzurri, è senz’altro uno stimolo al confronto sul ”che fare?” per rispondere in concreto alla domanda di pratica sportiva che coinvolge fasce di età diverse e con sensibilità e bisogni diversi. Così spazi verdi, con impianti all’aria aperta da riqualificare (c’è uno stanziamento in bilancio con relativo bando per l’acquisto di giochi per bambini in giardini e parchi cittadini), quelli coperti con problemi manutentivi in corso d’opera o per realizzazioni ex novo (parco del campo, parco Serra Venerdi) ed esigenze per la pratica di base, che potrebbe contribuire e non poco a migliorare il benessere dei cittadini da 3 a 100 anni e passa. E qui occorre confrontarsi per utilizzare al meglio risorse finanziarie(non bastano mai) e umane. Buon lavoro.



Niglio: «Diamo alla città una visione condivisa: lo sport è parte dell’azione di governo»

Il capogruppo di Forza Italia al Comune di Matera, Pasquale Niglio, ha presentato in Consiglio comunale un Ordine del Giorno per l’avvio degli “Stati Generali dello Sport” della Città di Matera, un percorso partecipato finalizzato alla definizione di un Piano Strategico dello Sport.

L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’azione amministrativa della maggioranza e nasce dalla volontà di dotare la città di uno strumento di programmazione stabile e condiviso, capace di valorizzare lo sport come leva di benessere, inclusione sociale, educazione e sviluppo urbano.

«Lo sport – dichiara Niglio – è una componente strutturale della qualità della vita di una comunità. Come forza di maggioranza riteniamo che questo sia il momento giusto per costruire una visione chiara e di medio-lungo periodo, capace di mettere ordine, metodo e partecipazione nelle politiche sportive cittadine».

L’Ordine del Giorno propone l’avvio di un percorso pubblico di ascolto e confronto con associazioni e società sportive, scuole, enti di promozione, mondo del welfare e cittadini, articolato attorno a cinque ambiti strategici: impiantistica sportiva, grandi eventi ed eventi a larga partecipazione, sport e scuola, sport e welfare, nuovi sport e utilizzo degli spazi urbani.

«Gli Stati Generali dello Sport – prosegue il capogruppo di Forza Italia – rappresentano uno strumento di governo unico e mai utilizzati prima nella nostra città. Servono a conoscere meglio i bisogni reali della città, a valorizzare ciò che già funziona e a programmare in modo più efficace investimenti e scelte future».

Il percorso prevede anche un’indagine conoscitiva sullo stato dello sport a Matera e l’elaborazione, sulla base dei risultati emersi, di un Piano Strategico dello Sport, pensato come guida operativa per le politiche comunali nei prossimi anni.

«La nostra responsabilità – conclude Niglio – è fare in modo che lo sport sia davvero un bene comune: accessibile, inclusivo, capace di unire generazioni e quartieri. Con questo Ordine del Giorno la maggioranza apre un percorso che vuole coinvolgere tutta la città e che accompagnerà l’azione amministrativa nel tempo»

Info:

Pasquale Niglio

+39 333 973 5198

Forza Italia Matera

Via Rocco Scotellaro, 8, 75100, Matera