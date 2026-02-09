Titolo Europeo WAKO Pro, rinviato il sogno del materano Danilo Andrulli

Il 7 febbraio si è svolto, al Teatro Pitoeff di Ginevra, in Svizzera, il match valido per il Titolo Europeo WAKO PRO 69.100 kg tra il materano Danilo Andrulli e Samuel De Meins. “L’evento –come si legge in una nota– si è tenuto in una cornice affollata e affascinante, con il pubblico presente che ha sostenuto con entusiasmo entrambi i combattenti, inclusi circa dieci tifosi materani giunti appositamente per supportare Danilo.

Controllo del peso e decisione di combattere:

Al peso ufficiale, Danilo ha fermato la bilancia a 68.800 kg, mentre Samuel risultava fuori peso di 2 kg. Secondo le regole, senza poter combattere per il titolo, i due avrebbero potuto decidere di non salire sul ring con l’assegnazione del titolo al Materano, ma Danilo e il suo team hanno scelto di rispettare la sfida e di affrontare comunque l’incontro, dimostrando il vero spirito di combattente.

Andamento del match:

Prima ripresa: Samuel apre con il suo colpo migliore, un calcio sinistro medio, mentre Danilo risponde cercando di destabilizzare l’avversario colpendo la gamba d’appoggio. Durante uno scambio, Samuel centra Danilo con un gancio destro, che lo fa piegare le gambe e lo porta a essere contato dall’arbitro. La prima ripresa si conclude con un punteggio di 10-8 per Samuel.

Seconda ripresa: Danilo, consapevole dello svantaggio, accelera e porta il suo bagaglio tecnico sul ring, riuscendo a portare a casa la ripresa con un punteggio di 10-9.

Terza ripresa: Samuel capisce che Danilo è presente e spinge ancora più forte, conquistando anche questa ripresa con un punteggio di 10-9.

Quarta ripresa: Su consiglio dei coach Biagio Tralli e Gino Clemente, Danilo aumenta l’intensità, bombardando gli appoggi di Samuel con tecniche varie e destabilizzandolo con Samuel sempre più in affanno il quale sputa il paradenti per recuperare del tempo. La ripresa si conclude con un punteggio di 10-9 per Danilo.

Quinta e ultima ripresa: Danilo continua a pressare, ma in un tentativo di recupero, Samuel sputa il paradenti, cosa che porta l’arbitro a sanzionarlo con la perdita di un punto. Danilo conclude la ripresa e il match con un punteggio di 10-8.

Inizialmente, i coach e il team di Danilo pensavano di aver vinto con un punteggio di 47-46. Tuttavia, al verdetto ufficiale, solo uno degli arbitri ha visto la stessa cosa e ha assegnato la vittoria a Samuel con una decisione a maggioranza di due a uno. Di conseguenza, il sogno del titolo europeo di Danilo è stato rinviato.”

Commentano così il Maestro Tralli e il Maestro Clemente: “sappiamo che il nostro cecchino è stato ferito nell’orgoglio, ma sappiamo anche che merita un’altra possibilità e nella sua categoria di peso normalmente Danilo combatte nei 66.800 Kg abbiamo accettato questo match in una categoria superiore alla sua 69.100 ma ci siamo ritrovati un’avversario con due chilogrammi in più abbiamo accettato la competizione per non danneggiare l’organizzatore, ora diamo un po di riposo al nostro atleta per poi ritornare più forti di prima, voglio complimentarmi con il mio atleta per la grande prestazione avuta qui in Svizzera non è da tutti continuare dopo un conteggio alla prima ripresa e capovolgere il match in suo vantaggio.”

Il Maestro Tralli e il Maestro Clemente hanno sottolineato, inoltre, che “Danilo, nonostante le avversità e il conteggio iniziale, è riuscito a capovolgere il match e a dimostrare il suo valore. Hanno anche spiegato che, pur avendo accettato il match in una categoria superiore rispetto al suo peso abituale, hanno deciso di mantenere l’impegno per rispetto dell’organizzatore. Ora, dopo un meritato riposo, Danilo tornerà più forte di prima, con la speranza di ottenere un’altra occasione per conquistare il titolo europeo.”