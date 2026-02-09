Mito e successi omaggio a Marilyn all’Albert House Jazz club

E Dino Plasmati questa volta ha pescato a piene mani nella storia di una icona hollywoodiana, ormai un mito, che negli anni Cinquanta riempi le cronache del tempo con la sua simpatia, bellezza, venata di tristezza che la portarono-purtroppo- a troncare per sempre il rapporto con la vita e con il successo. Marilyn Monroe è stata in sintesi tutto questo. L’Albert House Jazz club di Matera, di via Istria, al rione Piccianello. Canzoni di successo da grandi film omaggio a Marylin Monroe , il prossimo 27 febbraio le dedicano un concerto con Sara Rotunno, Dino Plasmati e Vittorio Palmisano. Non conosciamo la scaletta ma, immaginiamo, che si spazierà su film e canzoni di successo. Azzardiamo.Da “Orchidea bionda” con Every baby needs a da-da-daddy(di Allan Roberts e Lester Lee (Anyone can see I love you(di Allan Roberts e Lester Lee) a ”Niagara” con Kiss (di Lionel Newman e Haven Gillespie)a ”Gli uomini preferiscono le bionde” con Two little girls from little rock fino a ” Qualcuno piace caldo” con I’m through with love(di Gus Kahn, Matty Malneck e F. Livingstone)I wanna be loved by you (di Kert Kalmar, Harry Ruby e Herbert Stothart) eRunning wild(di Joe Gray e Leo Worth)



IL POST DI DINO PLASMATI

Finalmente ripartono i nostri House concerts all’Albert House. Avremo circa 2 concerti e altro al mese fino a giugno. Progetti molto belli di musicisti e artisti straordinari. Pubblicherò a breve l’ intera rassegna.

INTANTO PARTIAMO CON UN BELLISSIMO PROGETTO DEDICATO ALLA MUSICA dell’ iconica *MARILYN MONROE*. Un progetto fatto di musica e immagini.

*Sono attive già le prenotazioni*.