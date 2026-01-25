Impresa della Rinascita Volley Lagonegro a Brescia: 3-2 e terza vittoria consecutiva in campionato.

“Una partita senza fine, un’altalena di emozioni e – alla fine – una vittoria che vale molto più dei due punti conquistati. Nella terza giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca, la Rinascita Volley Lagonegro espugna 3-2 il PalaLumenergia di Lumezzane Brescia), per una sera casa della Gruppo Consoli Sferc Brescia, e firma il terzo successo consecutivo in campionato, confermando uno straordinario momento di forma nonostante le fatiche ravvicinate di Coppa Italia e riscattando la sconfitta della sfida di andata a Villa d’Agri.” E’ quanto riportato in una nota della compagine che così prosegue “Una vittoria “di lusso”, la terza contro una big del campionato dopo quella con la Virtus Aversa nel girone d’andata e Tinet Prata di Pordenone nel ritorno, arrivata al termine di una gara durissima in cui i ragazzi di Waldo Kantor hanno dimostrato di crederci di più, stringendo i denti anche quando la stanchezza, gli acciacchi e le difficoltà sembravano prendere il sopravvento. Eppure, l’avvio faceva presagire tutt’altro scenario. Brescia parte fortissimo, sospinta dal servizio micidiale del temibile palleggiatore Mancini (tre ace nel primo set) e dagli attacchi di Cominetti e Lucconi, controlla senza affanni e chiude 25-19. La reazione biancorossa è immediata e prepotente. Nel secondo set salgono l’efficienza a muro e le percentuali al centro di Tognoni (6 punti) e Arasomwan (9), ma soprattutto sale in cattedra Giacomo Raffaelli, migliore in campo e protagonista di una prestazione di grande personalità da ex (23 punti e un notevole 54% in attacco). Lagonegro tocca il massimo vantaggio sul 12-17 (+5), lo amministra con lucidità negli scambi successivi e contiene il ritorno dei lombardi, chiudendo 25-23. Il terzo set è un vero e proprio monologo biancorosso. Sperotto incide a servizio, Tognoni si fa sentire ancora da posto tre, Armenante e Cantagalli risultano incontenibili in attacco, con Arasomwan e Raffaelli a completare l’opera nel finale: 25-17 e inerzia completamente ribaltata. L’altalena emotiva prosegue nel quarto parziale. La Gruppo Consoli, spinta anche dal pubblico di casa, prova a rientrare in gara. In questo contesto, un fastidio alla tibia costringe Cantagalli ad alzare bandiera bianca, Kantor è costretto così a ridisegnare l’assetto rinunciando all’opposto e inserendo Mastracci. Gli ace di Mancini e Tondo tengono in vita i lombardi, Lagonegro si aggrappa all’esperienza di Raffaelli, ma il set resta nervosissimo e va ai padroni di casa: 25-21. Il tie break è un concentrato di tensione ed equilibrio. Punto a punto fino alla fine, con la Rinascita che nei momenti decisivi mostra più fame, più coraggio e più voglia di vincere. I due sigilli consecutivi di Mastracci, l’ace di Raffaelli e l’attacco vincente di Armenante chiudono la sfida e fanno esplodere la gioia biancorossa.

I SESTETTI: Kantor conferma l’assetto visto anche mercoledì a Ravenna, con Sperotto e Cantagalli a comporre la diagonale palleggiatore-opposto, Armenante e Raffaelli in banda, Arasomwan e Tognoni al centro, capitan Fortunato libero. Formazione tipo anche per coach Zambonardi: Mancini regista, Lucconi opposto, Cominetti-Cavuto schiacciatori-ricevitori, Tondo-Berger centrali, Rossini a presidiare la seconda linea.

LA CRONACA DEL MATCH: L’inizio della Rinascita è alquanto negativo, complici le fatiche più che altro emotive di Coppa. Tolti due muri di Tognoni e Raffaelli rispettivamente su Berger e Lucconi (2-2 e 4-5), Brescia mette subito il piede sull’acceleratore con Lucconi (7-5) e soprattutto Mancini, autore di tre ace che la fanno volare, insieme ad altri punti e in pochi minuti, sul 15-7. A poco servono il muro di Tognoni su Lucconi (17-9) e la pipe di Raffaelli (19-11) per spezzare l’inerzia del parziale. Uno scatto d’orgoglio arriva sul finale con il primo tempo di Tognoni (23-17), l’ace di Raffaelli (23-18) e il monster block di Cantagalli su Cavuto (23-19). Il 25esimo punto arriva con un errore in attacco di Armenante.

Lagonegro reagisce alla grande nel secondo capitolo. Tognoni e Raffaelli sfruttano in freeball due gran servizi di un ispirato Sperotto (9-10), Armenante blocca Lucconi a muro per l’11-12, poi ottiene il break (12-14) con un elegante pallonetto. I ragazzi di Kantor giocano una gran pallavolo e mettono alle corde i tucani: Armenante e Arasomwan sono implacabili a muro su Lucconi e Cominetti e ottengono il massimo vantaggio a 5 punti (12-17), Raffaelli è perfetto nel bloccare Cavuto in attacco (18-22), Arasomwan – gran partita la sua – chiude in primo tempo (23-25) un set eccellente.

La fame di punti non si arresta nel terzo set: Raffaelli sfrutta ancora il potente servizio di Sperotto per firmare il primo break (0-2), lo stesso palleggiatore veneto fa sentire la sua presenza anche a muro (6-8), cosi come l’imperiale Tognoni su Cavuto (6-10). E’ il solito Mancini dai nove metri a tenere a galla Brescia (10-12), ma nulla può contro il talento coriaceo di Arasomwan al centro, prima a muro su Berger (11-15), poi in primo tempo per il 12-17. La Rinascita sfrutta i tanti errori in attacco dei lombardi e gestisce il margine fino alla fine, non prima di aver ammirato uno splendido attacco di Raffaelli per il 15-23. Il parziale si chiude con l’errore di Mancini a servizio: 17-25

La certezza di aver portato almeno un punto a casa scioglie un po’ la Rinascita, che si vede costretta anche a rinunciare a bomber Cantagalli sofferente alla tibia. Kantor gioca la carta Mastracci, che tanto bene aveva fatto nella partita di andata. L’inizio sembra confortante (5-8, mani out di Raffaelli), ma Brescia tira fuori l’orgoglio della grande squadra. Mancini torna a spingere a servizio (14-11), Cominetti e Cavuto attaccano a tutto braccio (18-15), Tondo si ricorda di essere un ottimo centrale (19-16). Negli scambi finali, complice la stanchezza di una partita davvero logorante, affiora un po’ di nervosismo: ne sa qualcosa Raffaelli, che si becca il cartellino rosso dal primo arbitro Jacobacci e consegna il punto decisivo del set (25-21), vanificando un ace di Armenante.

Placati gli animi, il tie break è tutto un gioco di equilibri sottili. Tondo e Cominetti provano lo scatto (8-7), ma la Rinascita è viva e lo dimostra nelle battute finali e, di fatto, decisive. Mastracci firma due gran punti, il 9-11 e il 10-12, Raffaelli impreziosisce la sua gigantesca performance con l’ace del 10-13, Armenante ottiene il match point (10-14) con un attacco imprendibile. Mancini, proprio lui, viene tradito dal suo fondamentale migliore nel momento del bisogno: errore dai nove metri, 11-15 e tripudio biancorosso.

Con questo successo. Lagonegro sale a 27 punti in classifica, morale alle stelle e fiducia sempre più crescente. Il calendario, sulla carta, concede un mezzo sorriso: domenica 1 febbraio, al Palasport di Villa d’Agri, arriva Porto Viro, penultima della classe. Ma questo campionato, così imprevedibile, bello ed emozionante, sta insegnando una lezione chiara: nessun avversario può essere sottovalutato.

IL TABELLINO DEL MATCH: GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Rossini (L1), Cech, Cavuto, Solazzi, Tondo, Cominetti, Cargioli, Franzoni, Mancini, Zambonardi, Bettinzoli, Berger, Ghirardi, Brozzi, Lucconi. All.: Roberto Zambonardi. RINASCITA VOLLEY LAGONEGRO: Fortunato (L1), Arasomwan (9), Esposito, Raffaelli (23), Pegoraro, Cantagalli (8), Tognoni (6), Armenante (8), Sperotto (2), Andonovic, Mastracci (4), De Angelis (L2), Sanchi. All.: Waldo Kantor. Punteggio: 2-3 (25-19, 23-25, 17-25, 25-21, 11-15). Durata set: 27’, 36’, 27’, 31’, 17’. Arbitri: Sergio Jacobacci, Beatrice Cruccolini. Note| Brescia: aces 9, errori al servizio 32, muri vincenti 11, ricezione pos 53% – prf 33%, attacco 47%. Lagonegro: aces 5, errori al servizio 11, muri vincenti 11, ricezione pos 59% – prf 34%, attacco 44%.”