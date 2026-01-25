Montescaglioso (MT) – Consiglieri regionali PD Incontrano i cittadini montesi.

I consiglieri regionali del Partito Democratico Roberto Cifarelli, Piero Lacorazza e Piero Marrese, nell’ambito di un percorso pubblico di ascolto, confronto e proposta per la Basilicata del futuro, hanno incontrato la cittadinanza montese nel corso di un incontro, tenutosi presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia di san Michele Arcangelo di Montescaglioso (MT). L’iniziativa è stata aperta dai saluti del segretario del Circolo cittadino del PD montese A ntonello Oliva ; ha evidenziato le tematiche regionali legate al lavoro e al Piano industriale. Ha, poi, sottolineato come l’incontro sia il primo appuntamento del PD montese nel 2026, un anno che deve portare ad “una proposta seria per Montescaglioso, città che necessita di una bussola e di una risposta alle sue esigenze”. Piero Marrese ha parlato della mancanza di programmazione, di vuoti slogan (come sulla sanità) e di una visione miope da parte del governo regionale a guida Bardi. Ha criticato il mancato utilizzo dei fondi a disposizione; ha posto in evidenza l’importanza di avere il Piano sanitario regionale e denunciato le difficoltà nelle quali versano il comparto agricolo e la mobilità regionale. Nel suo intervento non sono mancati riferimenti al bonus gas (non più gratis) e Acque del Sud SpA, che gestisce una risorsa che, di fatto, non è più una proprietà dei lucani. Ha concluso sottolineando come il PD stia raccogliendo adesioni e dia voce ai territori, mostrando apertura versoi suggerimenti. Roberto Cifarelli ha fatto riferimento alle sezioni già incontrate, allo scopo di “dare un senso del Partito in un momento che è di difficoltà”. Ha poi ricordato la stagione riformista delle Giunte regionali guidate da Raffaele Di Nardo e Filippo Bubbico e i notevoli frutti di quel periodo storico, come nel caso degli accordi sulle estrazioni petrolifere e sull’acqua (1999). Il PD, in seno al Consiglio Regionale lucano, svolge un lavoro non solo di opposizione ma anche di proposta sui temi sociali ed economici, sottolineando come “il governo regionale non stia facendo gli interessi né tutelando le risorse dei lucani”. Nel suo discorso ha trovato spazio anche l’invito a lasciare spazio alle nuove generazioni; ha evidenziato come le elezioni si possano vincere se il centrosinistra allarga il suo perimetro. Dal pubblico è dapprima intervenuto il consigliere comunale montese Raffaele Rizzi , che ha posto in evidenza la necessità di fare chiarezza nel proprio interno; ha sottolineato la cattiva gestione del governo Bardi, come nel caso di Acqua Spa e del ripristino dei vitalizi. Rosangela Scialpi ha ricordato come la politica debba essere al servizio del cittadino mentre avviene il contrario; in mancanza di alternative si verifica l’astensione al voto. Ha, infine, sottolineato la mancanza di comunicazioni da parte del governo cittadino montese in merito al progetto “Intrecci Solidali”. La consigliera comunale Gianna Racamato , a tal proposito, ha precisato che si tratta di un progetto dell’importo di 1,5 milioni di euro voluto, nel 2014, dalla giunta di centrosinistra guidata da Pinuccio Silvaggi, i cui fondi erano destinati alla partecipazione alla vita sociale e al recupero delle strade. La gestione è attualmente nelle mani della giunta Zito che ha organizzato corsi di formazione avvalendosi di un ente privato. Ha sottolineato sia l’attuale impasse della situazione dopo un incontro svoltosi nel novembre 2024 sia l’interesse, da parte del PD cittadino, al progetto. Angelo Andriulli ha chiesto una maggiore diffusione dei dossier regionali e l’organizzazione di incontri di confronto pubblico. Franco Simmarano ha fatto riferimento alla grave situazione legata all’astensionismo giovanile. Gli interventi programmati sono stati chiusi da Piero Lacorazza , il quale ha ricordato come la tappa montese sia l’undicesima, iniziative distribuite su entrambe le province lucane. Ha evidenziato la necessità di ripartire e ricostruire dopo i 7 anni della gestione Bardi e le iniziative sociali tenutesi a Bucaletto (Potenza) e davanti ai cancelli della Stellantis. In merito alla questione della retroattività dei vitalizi ha sottolineato la netta contrarierà da parte del PD regionale. A tal proposito ha ricordato come nel 2017 sia stato creato un apposito fondo di spesa proprio su iniziativa del Partito Democratico. La crisi della democrazia, a suo parere, porta ad una diminuzione del peso della politica e della Sinistra. Ha concluso facendo riferimento alle contraddizioni manifestate dal governo Meloni, la cui forza nasce anche dalla mancanza di alternativa.

