Tra poli superflui… e ulteriore discredito della politica

“E allora la rana-Calenda accettò di portare in groppa lo scorpione-Renzi in cambio della promessa che non lo avrebbe punto. Ma quando si trovarono a metà del fiume….” lo scorpione fece quello che era abituato a fare. Come spesso accade è un vignettista, Natangelo in questo caso, che ha colto con maggiore precisione e sarcasmo l’epilogo dell’improbabile unione di questi due ego-leader, con quella pubblicata oggi su “Il fatto quotidiano“:

Ma che fosse un polo superfluo, pompato solo da quei media oramai specializzati nel creare dal nulla improbabili leader “de noantri” e creando intorno a loro una bolla destinata puntualmente a scoppiare come quelle di sapone, era evidente ai più. Ora che alla vigilia del matrimonio per questione di soldi volano stracci, ne devono prendere atto tutti. Anche gli stessi protagonisti che non hanno perso l’occasione di punzecchiarsi…profondamente feriti nell’ego. Questo il video di Calenda con il de profundis, dopo aver passato lunghe ore a dirne di tutti i colori nei confronti di Renzi (Da “attaccato ai soldi” a “traffichino“):

Mentre l’altro sposo prova a confutare la frase attribuitagli da La Stampa “Calenda è pazzo, ha sbagliato pillole“, giurando di non averla mai pronunciata e ribadendo che “Sono in fase Zen, ho fatto un passo di lato” (Una cosa che, come abbiamo visto, Calenda considera solo apparenza e che nella sostanza non vera) …e manda i suoi a contrattaccare:

Insomma, è questo il penoso finale dello spettacolo che Renzi e Calenda hanno offerto sin dall’inizio di questo improbabile connubio e scivolato, via via, nel patetico e nel ridicolo. E il bello è che si presentavano come i campioni della serietà nel mentre non si sono mai sopportati a vicenda. La rete infatti, spietata, restituisce parole di Calenda del tipo: “Non farò politica con Renzi perché il suo modo di far politica mi fa orrore”. Poi cosa è accaduto lo sappiamo. Ma poi si sono tranquillamente accoppiati perché: a uno (Calenda) necessitava un “partito” già presente in Parlamento così da non essere costretto a raccogliere le firme per presentarsi alle ultime politiche; all’altro (Renzi) servivano voti, non raccogliendone più da solo, per essere rieletto (con lauto stipendio e privilegi connessi) e poter spendere così il titolo di “senatore” nei convegni ben retribuiti anche da Stati esteri. E’ evidente che la politica, quella che guarda agli interessi dei cittadini, non c’entri un fico secco. Da questo squallido teatrino rimane l’amarezza del vedere possibile che personaggi di questa fatta possano continuare ad occuparsi di politica. Una politica che, non a caso, ha oramai raggiunto un discredito totale, come mai era accaduto nella storia della Repubblica. Con tutti i rischi sulla tenuta democratica che ciò comporta, considerato l’altissima percentuale di elettori che ciò spinge nell’area del non voto e governanti (ai vari livelli (dai Comuni a Palazzo Chigi) espressione di una minoranza sempre più risicata. Una democrazia, senza elettori….per quanto tempo può continuare ad esserlo?