I giovani avvocati materani ricordano Enrico Mattei

“In occasione del settantesimo anniversario della istituzione dell’Eni, l’A.I.G.A. – Associazione Italiana Giovani Avvocati – sezione di Matera, ha voluto promuovere una riflessione sul significato di questo evento in un frangente, quale quello attuale, in cui il tema dell’approvvigionamento energetico è tornato prepotentemente d’attualità.

Si è colta l’occasione per presentare la biografia del fondatore dell’Eni, Enrico Mattei,

scritta dal Prof. Leonardo Giordano e dal titolo: «Enrico Mattei. Costruire la sovranità

energetica. Dal gattino impaurito al cane a sei zampe.»” Lo si legge in una nota in cui si specifica che l’evento -che si terrà il 14 aprile 2023, con inizio alle ore 16,30, nella sala delle assemblee della Camera di Commercio di Matera– “saranno avviati con i saluti istituzionali del vicepresidente della sezione Materana dell’Aiga, Avv. Daniel Carbone, dell’attuale presidente dell’Ordine degli Avvocati di Matera Avv. Ferdinando Izzo, dell’Assessore regionale all’Ambiente e all’Energia, Cosimo Latronico.

Francesco Paolo Chita, presidente dell’Aiga, introdurrà con una sua comunicazione i lavori

e seguirà la recensione del volume da parte dell’Avv. Emilio Nicola Buccico, a seguire

l’intervento dell’autore e le conclusioni affidate al Sottosegretario all’Ambiente e

all’Energia, Sen. Claudio Barbaro. L’incontro sarà moderato dal giornalista Rossano

Cervellera.

Sull’evento, Francesco Paolo Chita, responsabile dell’associazione dei giovani togati materani, ha dichiarato: «Il personaggio di Enrico Mattei è tornato di grande attualità in una contingenza storica che vede nell’approvvigionamento energetico uno dei temi più controversi e perciò più suscettibile di provocare possibili tensioni internazionali. Abbiamo colto l’occasione del settantennale della fondazione dell’Eni, la grande costellazione aziendale fortemente voluta da Mattei, per ricordarne la figura attraverso il racconto che ne ha fatto di recente il lucano Leonardo Giordano.»

