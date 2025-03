Segretario non ”tentennare” Cifarelli devi indicare…

La rima ci sta tutta per togliere d’impaccio il segretario regionale del Pd, Giovanni Lettieri, dopo la scelta senza equivoci del consigliere regionale materano Roberto Cifarelli, autosospeso dopo la burrascosa ”assemblea” potentina dell’autunno scorso e poi rientrato, dopo tante sollecitazioni, con la ”Speranza” che qualcosa fosse cambiato per le elezioni comunali di Matera. E, invece, finora per usare un termine della tradizione, comprensibile sia a Matera che a Potenza, non si è ”quagliato” nulla nè nel definire il perimetro del potenziale schieramento di centro sinistra, nè sui programmi e nè sulle modalità di scelta del candidato sindaco. Alla base di tutto il mancato chiarimento tra i partiti ( tra M5s e Pd soprattutto) dopo la chiusura anticipata della consigliatura guidata dall’ex sindaco pentastellato Domenico Bennardi che aveva sollecitato ”riconoscimenti” per quanto fatto. E quanto le questioni non si affrontano si va avanti con tanti tentennamenti, polemiche, comunicati, post, scazzi e via elencando, come hanno dimostrato gli incontri finora inconcludenti, a Matera e a Potenza, tenuti finora e con una corposa rappresentanza del Partito democratico. E allora dopo l’uscita del consigliere Roberto Cifarelli https://giornalemio.it/politica/cifarelli-rompe-gli-indugi-si-dichiara-disponibile-per-competere-a-sindaco-di-matera/ che parteciperà alle primarie, sollecitate in più occasioni, avanzate dai ” Giovani per Matera”, e lo stesso ha annunciato Europa + con Cinzia Scarciolla, al segretario Lettieri non resta che fare un nome come gli è stato chiesto nel recente vertice regionale e lo stesso dovranno fare M5s, Bcc se si decideranno di tenere le primarie o di scoprire le carte. Su Matera, parliamo di iscritti al Pd, i numeri li ha proprio Roberto Cifarelli… E allora Segretario non è il momento di tentennare,ma di fare delle scelte. Da Roma sanno poco o nulla, filtri a parte, dei tanti paradossi della terra di Basilicata dove, tra scoppole elettorali senza ”mea culpa” e schermaglie il tempo si è fermato, nonostante le continue e poco rassicuranti scosse di terremoto. Percepite anche a Matera dove c’è i rischio di un calderone trasversale di civiche in Azione…C’è poco tempo. Si vota il 25 e 26 maggio.