Corazza ( Bcc): Primarie giovani per Matera? Bene . Ma servono ‘’discontinuità’’ e ‘’Rinnovamento’’

Da veterano della politica del confronto e della mediazione Michele Corazza, componente del comitato regionale di Basilicata Casa Comune, pur apprezzando l’iniziativa dei ‘’Giovani Per Matera- Matera per i Giovani’’ di dar vita a elezioni primarie aperte partendo dal confronto su 8 temi per selezionare le candidature a sindaco, osserva che quel percorso manca di fattori credibili e di concretezza. E cita le parole ‘’discontinuità’’ e ‘’rinnovamento’’ che mancano, nei fatti, senza generalizzare, in gran parte di partiti e movimenti che finora non sono riusciti a entrare nel merito delle cose da fare e delle scelte su programmi, uomini e donne che a Matera – per esempio- dovranno governare la città. Discorso e analisi sul campo da tempo, legato a un ricambio generazionale che, purtroppo, non è avvenuto perché non si è lavorato per consentire ai giovani di impegnarsi in politica. Sul perché? servono tanti passi indietro e ‘discontinuità’ . I giovani sono una risorsa e il futuro di una città e di una regione che continua a perderli, perché altrove trovano le condizioni per lavorare, crescere. Lo diciamo con realismo e franchezza. E l’osservazione fatta Corazza va accettata come uno stimolo per migliorarsi. I ragazzi delle primarie con l’hackathon prendano nota e con un rinnovato invito, se ne hanno volontà,a scendere in campo per le prossime comunali. https://giornalemio.it/politica/primarie-per-il-sindaco-di-matera-prima-otto-tavolate-e-poi-le-candidature/



COMUNICATO STAMPA

Corazza (Basilicata Casa Comune) su elezioni amministrative Matera.

“Desidero esprimere la mia ammirazione per la passione e l’impegno che stanno dimostrando alcuni giovani di Matera nel cercare di influenzare il futuro della nostra città. È un gesto che merita rispetto e riconoscimento”. È quanto dichiara Michele Corazza, componente del Comitato Regionale di Basilicata Casa Comune in merito alle prossime elezioni amministrative a Matera.

“Tuttavia, vorrei condividere alcune riflessioni su quanto espresso nel comunicato a firma di Luca Colucci. È fondamentale – prosegue Corazza – che il rinnovamento si traduca in un cambiamento profondo, che vada oltre la semplice scelta di un candidato. Le idee fresche e innovative devono emergere e prendere forma, affinché i cittadini possano sentirsi realmente parte del processo decisionale.

Il tentativo di un’aggregazione di giovani per dare vita a primarie aperte, sebbene arrivi in un momento di scadenza elettorale, riempie di speranza e orgoglio i genitori che possono essere fieri di aver educato i propri ragazzi al senso civico. Tuttavia, è cruciale che questo processo non si limiti a una mera formalità, ma che si traduca in un autentico spazio di confronto e di dialogo.

Mi sorprende notare l’assenza di termini come “rinnovamento” e “discontinuità”, parole che potrebbero descrivere meglio la forza ideale dei giovani. Non credo che sia sufficiente concentrarsi sulla modalità di scelta del candidato sindaco; serviranno elementi che devono sedimentarsi e svilupparsi nelle coscienze dei cittadini.

La politica non è un mezzo di trasporto low cost, ma un processo fondamentale per trasformare le migliori idee in realtà. La scelta della classe dirigente deve avvenire in modo consapevole e trasparente, senza alchimie e accordi contro natura.

Invito pertanto a considerare e riconsiderare il valore di questo momento e a impegnarsi affinché la partecipazione sia genuina, lontana da ogni forma di strumentalizzazione. Solo così potremo costruire una Matera migliore, in cui ogni voce venga ascoltata e rispettata.

Insieme – conclude Corazza – possiamo trasformare il potenziale di questa e altre iniziative in un’opportunità concreta per il nostro futuro, ma il last minute, a volte ha tutta l’aria di un cattivo viaggio

Michele Corazza – Comitato regionale Basilicata Casa Comune Matera