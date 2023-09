Rinnovati gli organismi di Volt Basilicata

Le assemblee degli iscritti di Volt Basilicata che si sono svolte sabato 23 e domenica 24 settembre hanno votato per il rinnovo degli organismi dirigenti con la conferma del coordinatore regionale, Eustachio Follia, e della coordinatrice cittadina di Matera, Marilisa D’Ercole, che sarà affiancata da Giovanni Albanese. Al termine delle votazioni, il coordinatore regionale ha conferito i primi due incarichi fiduciari: Domenico Corniola è stato nominato coordinatore dell’Area del Potentino, mentre Ottavio Lunati si occuperà della provincia di Matera.

Per il coordinatore regionale, Eustachio Follia, “La convention ‘Basilicata, ricca di futuro’ ha segnato un momento importante sia nel tracciare la linea del partito in vista delle prossime elezioni regionali, sia in termini di partecipazione alla vita politica, con il coinvolgimento e il protagonismo soprattutto dei giovani. L’entusiasmo registrato conferma la forte espansione che Volt sta avendo nell’intero territorio regionale, con adesioni che arrivano da numerosi Comuni di tutta la Basilicata. Prevediamo di avviare nuovi team locali e la prossima apertura di sedi che sosterranno l’attivismo, l’organizzazione e il radicamento di Volt: in questo, sarà particolarmente prezioso il lavoro di coordinamento che svolgeranno Corniola e Lunati. La proposta che stiamo portando avanti, basata essenzialmente sulla lotta allo spopolamento e la creazione di opportunità tramite il potenziamento dei servizi, la formazione, la cultura e l’innovazione, trova sempre maggiore condivisione da parte dei cittadini, che spingono per un concreto cambiamento di visione politica e di persone”.

Per i coordinatori cittadini di Matera, D’Ercole e Albanese, “le parole d’ordine sono attivismo e partecipazione dei cittadini alla via politica: per questa ragione stiamo mettendo in campo iniziative di coinvolgimento basate su proposte che vertono, in particolar modo, sul rilancio del Polo Universitario e di tutta la rete scolastica cittadina, e sul potenziamento dell’ospedale Madonna delle Grazie. La straordinaria risposta che arriva da Matera rappresenta il riscontro alla coerenza, alle idee e ai valori che Volt ha anteposto rispetto agli interessi e al confuso poltronismo prediletto nell’Amministrazione comunale”.