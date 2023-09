Cappiello: Pulizia e controlli per la Diga di San Giuliano

Dovrebbe essere un’oasi naturale degna di tal nome, con il rispetto dei luoghi al primo posto per la sua tutela, ma il decoro lascia a desiderare con i maleducati abituati a lasciare qua e là rifiuti, spesso sparpagliati da animali selvatici . Da qui l’intervento di Antonio Cappiello ( Verde è Popolare Basilicata) agli Enti Locali a curare maggiormente i luoghi, con una presenza periodica dell’uomo sia per il decoro che per prevenire situazioni di degrado. Ma occorre pensare a un progetto di valorizzazione della Riserva, nel rispetto della peculiarità dei luoghi.



LA NOTA DI VERDE E’ POPOLARE BASILICATA

Cappiello (Verde è Popolare Basilicata): «La diga di San Giuliano completamente abbandonata. Si intervenga rapidamente per tutelare e valorizzare l’intera area»

«Un posto abbandonato e degradato con spazzatura in ogni angolo, oltre ad alberi spezzati e riversi sui sentieri sterrati. Questo è ciò che resta della diga di San Giuliano, un tempo fiore all’occhiello del nostro territorio. Oggi, purtroppo, si tratta di un’area completamente messa da parte dalle istituzioni che, invece, dovrebbe essere valorizzata e messa al servizio dei cittadini e dei tanti turisti che giungono in città». È quanto dichiara Antonio Cappiello, neo esponente di Verde è Popolare Basilicata.



«È senza dubbio un’immagine indecorosa per la nostra città. Non è possibile vedere, infatti, un gioiello dal patrimonio inestimabile che continua a non ricevere alcuna attenzione da un’amministrazione comunale sempre più miope. Questa oasi rappresenta un’area ideale per poter accogliere le famiglie, dai piccini ai più grandi, e regalare loro una giornata all’insegna della natura e del divertimento», continua Cappiello.

«Rivolgo un sentito appello agli organi competenti affinchè si intervenga immediatamente per riconsegnare uno spazio dotato di un’immensa ricchezza naturale. La diga di San Giuliano deve essere protetta e valorizzata in quanto è una cartolina che tutti i turisti devono visitare, oltre ad essere un importante luogo di crescita per i nostri figli, in un’ottica di rispetto ambientale e formazione sociale», conclude Antonio Cappiello.

24/09/2023

Verde è Popolare Basilicata