Questi pazzi ci portano in guerra! Fermiamoli, votiamogli contro!

Le elezioni europee sono quelle meno sentite e partecipate dall’elettorato. E queste di giugno potrebbero segnare il livello più basso di partecipazione al voto degli italiani. Ma in una situazione tragica come quella che stiamo vivendo c’è un motivo basilare, di vera a propria sopravvivenza su questa faccia di terra che richiede a noi tutti di andare ad esercitare questo diritto. Per dire no a chi ci sta portando in guerra! Bisogna andare a votare e votare per chi chiaramente e coerentemente si impegna a fermare la guerra, a trattare per la pace! Facendo arrivare chiaro e forte questo messaggio a chi governa/governerà l’Europa. Perchè? Perchè ogni giorno che passa sembra di essere difronte ad un impazzimento generale. Invece, di buttare acqua sul fuoco del conflitto in corso in Ucraina, i governanti europei e i responsabili della NATO, spostano sempre più in alto l’asticella dello scontro, verso quel limite -oltrepassato il quale- sarà davvero impossibile tornare indietro. E sarà guerra! Fermiamoci, dunque, un attimo a riflettere su quanto di grave sta accadendo sotto i nostri occhi e senza che ci venga chiesto se siamo d’accordo o contrari. L’ultimo sconcertante gioco al rialzo l’ha fatto il Segretario della NATO Jens Stotelberg (di cui già il cognome direbbe tutto) che ha dichiarato: “Penso che sia giunto il momento per gli alleati di…eliminare le restrizioni all’uso delle armi donate all’Ucraina…consentendo di utilizzarle contro obiettivi in territorio russo.” Esattamente il modo per scatenare una guerra diretta tra Nato e Russia. Certo, questa opzione giunge da un personaggio che è in procinto di lasciare quella poltrona, ma non ha trovato nessuna ferma smentita ufficiale. Ed, inoltre, arriva dopo che in questi oltre due anni -come dicevamo prima- Stoltenberg e la NATO ci hanno mentito ogni giorno, annunciando limiti da non superare e che poi sono stati puntualmente scavalcate solo qualche giorno dopo. Ecco un rapido elenco: daremo a Kiev solo armi difensive…subito cambiate in offensive. I carri armati? No….ma si, solo quelli leggeri, ma anche quelli pesanti. I missili? Si, ma solo a breve gittata….poi a media e quindi anche a lunga gittata. Gli aerei da combattimento? Assolutamente no….ma si, diamogli anche quelli, si i caccia. Insomma, roba da farci fare sonni tranquilli in fatto di affidabilità. Siamo in mano a degli incapaci le cui scelte, come è evidente oramai a tutti, a distanza di oltre due anni si sono rivelate fallimentari sul campo. Con la Russia che continua ad avanzare e che anche in queste ora ha anche lanciato segnali di voler trattare. Segnali puntualmente snobbati. Nel mentre si sta apparecchiando una riunione in Svizzera, si dice per discutere di pace, ma molto argutamente la si farà senza aver invitato l’interlocutore con cui si dovrebbe trattare. Come si fa in ogni guerra: ovvero, il nemico! E’ così difficile? Almeno per fargli scoprire le carte. Invece no! E nel mentre, per distendere gli animi, si minaccia di togliere quest’ultimo freno del divieto di usare armi Nato per attaccare il territorio russo, con la conseguenza di far precipiterebbe tutti i Paesi Nato, Italia compresa, in una guerra diretta con la più grande potenza nucleare del mondo. Al termine della quale sarà difficile distinguere vinti e vincitori. Ebbene, basterà questo a capire che non è il momento migliore per stare a casa e andare invece a votare il prossimo 8 e 9 giugno? E mandare a dire forte che vogliamo la pace e non la guerra? Come? Mettendo la croce sui simboli di quelle liste che chiaramente, nettamente e senza ambiguità si stanno impegnano per questo obiettivo! Ecco, facciamolo. Non è poi così difficile.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.