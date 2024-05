Presentata la lista “Potenza Civica -Fanelli Sindaco”

“Questa mattina abbiamo presentato la lista Potenza Civica e i suoi componenti.” Scrive Francesco Fanelli in una nota in cui aggiunge: “Siamo molto entusiasti, abbiamo grandi progetti e molta voglia di realizzarli. Il nostro percorso è stato sempre chiaro, condiviso, aperto al dialogo e ai movimenti civici.

Questa è anche la sintesi di quello che abbiamo intenzione di fare per Potenza: un grande sforzo collettivo, un grande lavoro di squadra e di unione di tutte le intelligenze della città.

C’è bisogno dell’apporto di tutti perché questa nostra città ha bisogno di continuare a sognare. Con noi Potenza guarda avanti!” Qualche giorno fa, il candidato sindaco del centro destra allargato, aveva scritto anche che “La nostra città ha un potenziale enorme. Un capitale umano e culturale che troppe volte non è stato valorizzato. Cambiare questo paradigma è per me, per noi, un dovere. Lo dobbiamo ai nostri giovani che sono il presente e non, come tutti dicono, il futuro della nostra città. Vogliamo trasformare Potenza nella città delle opportunità. Vogliamo farlo con i fatti, non a parole. Lo abbiamo già dimostrato aprendo in città il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, dando ai nostri giovani la possibilità di formarsi e restare sul territorio. È così che si contrasta lo spopolamento. C’è bisogno di combattere la disoccupazione giovanile ma allo stesso tempo è necessario investire sulla formazione e sulle competenze dei giovani. Per questo crediamo che l’Unibas debba diventare sul serio parte integrante della città e rendere quelli che oggi sono edifici in disuso luoghi di aggregazione e socialità ma, anche vere e proprie fabbriche di cultura e casa di talenti.

Questo processo deve essere aperto a tutti e anche quella dell’accessibilità, quindi, deve diventare un tema cruciale e una sfida da vincere. Lo stiamo ripetendo giorno dopo giorno: serve uno sforzo comune e collettivo. Così come avvenuto per l’assegnazione di Potenza Città dei Giovani, bisogna fare rete e sistema delle tante eccellenze. Solo così possiamo rendere Potenza sempre più attrattiva. Per fare quello che abbiamo in mente abbiamo bisogno della vostra fiducia. Non vi deluderò, non vi deluderemo. Insieme, possiamo. Con noi Potenza guarda avanti!“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.