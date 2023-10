Lettieri (PD): prima il programma e poi i candidati

“Mi corre l’obbligo di fare una precisazione sulle voci che in queste ore si rincorrono su presunte approvazioni o dinieghi di candidature approvate o da parte di questo o quel partito del centro sinistra. Senza volere in alcun modo sminuire il diritto di cronaca mi limito a fare alcune considerazioni.” Lo scrive il Segretario regionale del PD Giovanni Lettieri in una nota in cui aggiunge che “Il tavolo del centro sinistra, che si riunirà nei prossimi giorni, lavora nel solco della costruzione di un campo largo che unisca progressisti e riformisti di Basilicata in grado di coinvolgere anche importanti forme di civismo organizzate che si riconoscono nel sistema valoriale del csx. Per fare ciò in questo momento ci stiamo concentrando sugli aspetti di programma che sono fondamentali per i cittadini a partire da questioni cruciali come lavoro, sanità, scuola, trasporti.

Nessun nome è ancora arrivato al vaglio di questo tavolo. Capisco che il gossip può interessare di più gli addetti ai lavori. Ci arriveremo sicuramente ma per adesso la questione non è stata affrontata.

Il Pd riunirà a breve la propria direzione per definire ulteriormente ll percorso che come partito ci porterà all’appuntamento delle elezioni regionali del 2024.”

