Con Bardi ricandidato il cdx stravince…..lo dice un sondaggio! Ma il 57% non voterebbe.

Non ci sarebbe trippa per gatti! Specie per un centro sinistra impalpabile ed ancora alla affannosa ricerca, per altro in conciliaboli nelle segrete stanze e non alla luce del sole in un confronto aperto con i propri elettori, del prossimo “gladiatore”, per dirla in base alla visione pittelliana del contedere. Lo dice un sondaggio diffuso dall’ADN Kronos, in base al quale: “In vista delle elezioni di primavera 2023, in Basilicata, il Presidente uscente, Vito BARDI, e la sua maggioranza di centrodestra hanno un margine di vantaggio che appare incolmabile.” L’indagine condotta dalla EMG di Fabrizio Masia, nel dettaglio rivela che: “la coalizione che sostiene l’ex generale della Guardia di Finanza, è al 46% nelle intenzioni di voto con Fratelli d’Italia al 20%, seguita da Forza Italia al 10%. A seguire Lega all’8%, Lista BARDI al 5%, Noi moderati all’1,5% e l’Udc all’1,5%.” Mentre, per contro, “Il centrosinistra allargato ai 5 Stelle si ferma al 38%, con i grillini al 17%, il Pd al 13%, Alleanza Verdi Sinistra al 2% e altri al 6%.” Con “Azione, che al momento non è apparentata con nessuno al 6%, mentre Italia Viva, che potrebbe appoggiare il Presidente uscente, è al 4%.” Ma il dato più appariscente e che sostiene l’ambizione del generale pe la ricandidatura sarebbe quello che vede “Il Presidente BARDI addirittura oltre la coalizione, con il 48% delle intenzioni di voto. Ovvero un +6% rispetto a quanto raccolto nel 2019. Il 57% dei lucani è soddisfatto della qualità della vita nella propria regione ed il 51% promuove l’operato del Presidente BARDI.” Infine, la nota dolente della platea che pensa di andare a votare e che si conferma essere molto al di sotto della metà degli aventi diritto: “Al momento il 43% dei lucani andrà sicuramente a votare, mentre il 27% probabilmente lo farà. Il 24% propende per il non recarsi al voto.” La domanda che nasce spontanea è: “Ma a qualcuno frega di convincere questo 40% che denota una profonda sfiducia nella attuale proposta politica a tornare in gioco e riappropriarsi del proprio potere di decisione?” A parte qualche neofita, quelle forze che ancora -nel bene e nel male- costituiscono l’ossatura della proposta politica sembrano infischiarsene. Anzi sembra vogliano invogliare a disertare il voto. Meno vanno a votare e più facile è controllare le proprie filiere elettorali che su una platea più bassa hanno una incidenza maggiore. Insomma, dovrebbe essere chiaro che non andare a votare non è proprio una scelta intelligente! Sebbene comprendiamo risulti essere molto, ma molto difficile superare il disgusto per una politica politicante sempre più spregiudicata e chiusa in se stessa.

