Lettieri (Pd): A Matera anche senza simbolo…Ma come?

E la domanda sorge spontanea, come avrebbe detto il buon Antonio Lubrano, conduttore di ”Manda rai tre”, dopo l’annuncio del segretario regionale del Pd di Basilicata Gianni Lettieri, che il partito a Matera continuerà a lavorare anche senza simbolo alle Comunali di Matera,per non far vincere la Destra. Non dice come, visto che il Pd ” non è visibile” con le proprie insegne nè sulla scheda e nè in alcuna coalizione, visto che quella naturale di centrosinistra è miseramente fallita perchè- come abbiamo sentito nelle dichiarazioni del candidato Vincenzo Santochirico o del M5S- proprio quel simbolo non è mai arrivato. Lettieri dice, nel comunicato ripreso dal sito basilicatapd- che il ”tavolo del centrosinistra ha lavorato con coerenza a un progetto che per tanti motivi non si è concretizzato”. E allora il Pd regionale e nazionale, abbiamo pubblicato le note di Espedito Moliterni e di Donato Lamacchia per esempio e in vari commenti, cosa fanno? Lavorano in silenzio in attesa di un chiarimento che verrà dopo…le elezioni. Un silenzio che non aiuta a chiarire, ma rinvia nel tempo i tanti nodi identitari e organizzativi che hanno portato a sconfitte e a conflitti interni cronicizzati. Questo, e lo abbiamo sentito da tanti iscritti, crea disaffezione e, purtroppo, aumenta l’astenSionismo.



LA NOTA DEL SEGRETARIO LETTIERI

“Il tavolo del centrosinistra ha lavorato con coerenza ad un progetto che per tanti motivi non si è concretizzato. Ci sarà tempo per discutere di quanto accaduto, ma voglio solo ricordare quanto accaduto non solo le ultime battute, prima è arrivata l’adesione di Roberto Cifarelli a primarie nate fuori dal perimetro del centrosinistra, poi l’abbandono del tavolo da parte di BCC prima e dei Socialisti dopo. Poi, ancora, i distinguo dentro Avs”. Ad affermarlo è il Segretario del Partito democratico lucano, Giovanni Lettieri.

“A quel punto – continua Lettieri – il tentativo generoso delle forze rimaste al tavolo di chiudere comunque una alleanza progressista, è apparso oggettivamente debole e incapace di trovare uno sbocco realmente unitario. Ho sin dall’inizio subordinato l’utilizzo del nostro simbolo all’intesa con la Segreteria nazionale che ha riconosciuto e seguito il lavoro del tavolo di centrosinistra. Attribuire ora, alle sole responsabilità del Pd, il non concretizzarsi del percorso, mi sembra sinceramente ingeneroso e distante dalle realtà”. “Non voglio nascondere i limiti della nostra azione che saranno discussi e valutati nelle sedi e nei tempi opportuni – ha aggiunto il Segretario – Non vi è alcun dubbio che, ultimate le elezioni, dovrà partire un percorso di chiarificazione, pacificazione e ricostruzione del Pd Materano”. “Nel frattempo continueremo anche senza la presenza del simbolo alle prossime elezioni amministrative materane, a lavorare testardamente per far prevalere il punto di vista dei progressisti e per scongiurare la vittoria della destra”, ha concluso Lettieri.