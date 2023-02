Lettieri: “Complimenti a Schlein, compattare il partito garantendo la pluralità”

Non si sbilancia il segretario regionale in pectore del PD di Basilicata Giovanni Lettieri, sostenitore dello sconfitto Bonaccini, nel comunicato post primarie che riportiamo a seguire. Lui che, da candidato unico di un partito locale con una geografia e consequenziali gruppi dirigenti proporzionati ad una visione opposta a quella prevalsa a livello nazionale, si troverà nell’ingrata ed inedita posizione di dover far convivere questo corpaccione molto avvinghiato su se stesso, con una partitura politica che si preannuncia significativamente diversa. Con la responsabilità da farla poi vivere nella azione politica quotidiana. Da lui, dunque, poche parole di circostanza con una chiosa che si affida alle parole di una figura nobile del socialismo italiano, belle e condivisibili ma temiamo davvero difficili da mettere in pratica nel litigioso condominio che si troverà a governare. Almeno fino a quando esso non diventerà un partito vero. Dall’11 marzo, data in cui verrà ratificato l’accordo per la sua elezione, di sicuro il suo compito -che già si presentava difficile- sarà ancora più complicato e complesso. Di sicuro dovrà almeno imparare a scrivere correttamente il cognome della sua segretaria nazionale per evitare di incorrere ancora in futuro in questo lapsus froidiano. “Complimenti a Elly Schlain nuovo segretario del Partito Democratico. –Scrive dunque Lettieri che aggiunge– “Le primarie si confermano momento di partecipazione e successo. Oltre 1 milione di persone che si recano ai gazebi, per indicare il leader del primo Partito progressista italiano, in un momento di disaffezione al voto, significa voglia di esserci di partecipare e costruire l’alternativa al governo più a destra della storia della nostra repubblica.

Grazie a tutte le volontarie e i volontari che hanno gradito il regolare svolgimento delle primarie, grazie a tutti coloro che con la partecipazione hanno determinato ancora una volta il successo di questo strumento di partecipazione democratico.

Elly Schlain ha mobilitato tanto voto di opinione meglio interpretando, come sostenuto dallo stesso Bonaccini, il desiderio di cambiamento e forte contrapposizione alle destre che oggi governano il Paese.

Adesso in Basilicata come in Italia è necessario unire le forze e sull’onda dell’entusiasmo e della partecipazione continuare a coinvolgere le persone per prepararsi ai prossimi appuntamento elettorali e vincerli. E’ fondamentale compattare il partito garantendo la pluralità che è proprio ad un grande Partito popolare e progressista.

“Il Partito deve avere più di una voce ma poi cantare lo stesso inno” (P. Nenni).”

