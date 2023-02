Al PD lucano non piace Elly…e mò?

Insomma il PD lucano non ha nessuna intenzione di svoltare, l’aveva detto chiaramente con il voto degli iscritti (con la Schlein relegata al terzo posto di gradimento con un modesto 18,01%, dopo il 26,68% della De Micheli e il potente 52,34% di Bonaccini), lo ha ribadito con il voto aperto di ieri (con circa 8.900 voti per Bonaccini e poco meno di 4.500 per Schlein). Diventando così una delle regioni in cui esplode la contraddizione di quella fantasiosa norma che nessuna associazione si sognerebbe mai di adottare, ovvero quello di far scegliere chi deve dirigerla a chi non è un aderente. Fino ad ora era andato tutto bene perchè i gazebo avevano sempre confermato il voto dei circoli. Ma l’esito di ieri fa saltare il tappo a questo equivoco e in situazioni come questa sarà interessante vedere cosa succederà. Come andrà a finire? Soprattutto se, ammesso e non concesso, quel cambiamento di cui parla la neo eletta venisse portata sino in fondo? Certo vi sono stati singoli comuni (Policoro, Pisticci, San Mauro Forte…) in cui l’esito è stato in sintonia con quello nazionale ma a Matera, ad esempio, Bonaccini ha ottenuto 770 voti e ben il 60,73%, contro i 440 e un modesto 39,27% della Schlein. In Basilicata non ha funzionato l’opa dell’Occupy PD dall’esterno e chi ci ha provato non potrà rimanere alla finestra, gli toccherà rientrare a pieno titolo nella casa madre se vorrà dare gambe e testa a quella “piccola grande rivoluzione” che è solo all’inizio e potrebbe essere bloccata o (come da specialità della casa) essere annacquata nella migliore tradizione gattopardesca. Il cantiere è aperto ma i capimastro e molta maestranza è saldamente di fede bonacciniana, per cui i progetti che pur dovessero essere redatti in altra sede potranno avere molta difficoltà ad essere realizzati. Certo c’è chi spera che non sia così e che tutti remino nella stessa nuova direzione. Ma di speranze infrante è lastricata la storia della sinistra….o di presunta sinistra.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.