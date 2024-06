La UE richiede adeguamento di infrastrutture per facilitare trasporto armi.

C’è uno spettro che s’aggira per l’Europa…e purtroppo non è il comunismo. Ma quello della guerra. Sembra che oramai, infatti, lo scivolamento verso un conflitto sia qualcosa di acquisito ed inesorabile. Una strategia evidentemente già decisa sopra la testa dei popoli che ne dovranno subire le conseguenze, senza che questi siano consultati, si sta manifestando a reti unificate con dichiarazioni esternate da personalità autorevoli che sembrano affetti da questa febbre guerrafondaia. Una strategia che procede persino al di sopra dei governi nazionali a cui sembra non rimanga fare altro che blaterare qualche dichiarazione per poi alla fine adeguarsi. Un esempio, che può sembrare marginale ma che non lo è affatto, dimostra come si vada avanti verso una ipotesi di scenario di guerra a prescindere dalle rassicurazioni pre elettorali? Ci riferiamo all’accordo sottoscritto qualche settimana fa tra Leonardo e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per la realizzazione di un progetto condiviso nell’ambito della Military Mobility, un’iniziativa della Unione Europea finalizzata ad aumentare le capacità infrastrutturali e digitali esistenti, per assicurare la movimentazione di risorse militari, all’interno e all’esterno dell’Europa, anche con breve preavviso e su larga scala. Come è evidente, a Bruxelles (magari su input da oltreoceano) c’è chi ha già deciso la direzione di marcia verso un conflitto di cui la escalation verbale di questi giorni è la spia plateale. In questo inquietante scenario il voto per il rinnovo del Parlamento europeo dell’8 e 9 giugno può essere una grande occasione da parte dei cittadini per lanciare un forte messaggio contro questa follia guerrafondaia. Andando a votare e votando per le forze politiche che apertamente e senza ambiguità si sono schierate e si schierano contro la corsa agli armamenti e per la pace. E dopo aver ascoltato anche oggi le dichiarazioni elettorali a “In 1/2 Ora” su Rai3, ci sembra che le uniche nette sul tema siano la lista “PACE TERRA DIGNITA'” e quella del M5S. Tornando al Military Mobility, siamo di fronte all’ennesima dimostrazione di come il governo e le aziende trovino facilmente milioni di euro da investire in armi e nell’adeguamento di ferrovie, strade, porti e aeroporti per alimentare la terza guerra mondiale, mentre non ve ne sono mai per il benessere dei cittadini, la sanità o per misure a garanzia della sicurezza dei lavoratori dei trasporti, né per quella dei pendolari. Per queste quisquiglie non ci sono mai risorse.

Ricordiamo che RFI è una azienda pubblica partecipata al 100% da Ferrovie dello Stato Italiane, e che ora sottoscrive accordi con la Leonardo, guidata da Roberto Cingolani, ex ministro del governo Draghi per adeguare le infrastrutture alla guerra, magari impiegando operai e lavoratori in appalto e subappalto (come a Brandizzo), con contratti da fame e ritmi di lavoro inconciliabili con l’attuazione di qualsiasi misura a garanzia della salute e sicurezza sul lavoro. Dunque, c’è dunque un buon motivo per non rimanere a casa ed andare ai seggi. Poi, magari, sarà necessario anche scendere in piazza per dire stop alla follia guerrafondaia. Ma un primo segnale è possibile lanciarlo forte e chiaro con un semplice segno della matita sulle schede elettorali.