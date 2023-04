“Basilicata academy”…più polemica che lavoro (Galella, Mega, Cifarelli, Perrino…)

Continua la discussione sulla sponsorizzazione della Regione ad iniziative di formazione private come il progetto presentato a Potenza da Sviluppo Basilicata e HSPI – Gruppo TXT e rispetto a finanziamenti di iniziative come Basilicata Academy” per cui si rischierebbe di perdere finanziamenti connessi la nota dell’assessore regionale allo sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità, Alessandro Galella che rispondendo, piccato, alle dichiarazioni rilasciate dal segretario regionale della CGIL Fernando Mega in merito al progetto presentato ieri da Sviluppo Basilicata e HSPI – Gruppo TXT le definisce “False e strumentali”. “Gravissime illazioni su una “nebulosità” del progetto, -scrive l’assessore- che rappresenta un’occasione formativa per i nostri giovani, come dimostrato dalla risposta numerosa che vi è stata con i due precedenti progetti. E’, altresì, bene precisare, che queste iniziative non rientrano nell’attività di programmazione e finanziamento regionale, né offuscano il lavoro trasparente in tema di occupazione, formazione e politiche del lavoro che il dipartimento sta svolgendo. Sono opportunità formative che mettono in comunicazione realtà imprenditoriali importanti e i giovani della nostra regione, che hanno possibilità sia di una formazione più specializzata, che di inserimento in queste grandi società. Le imprese lucane potranno usufruire dei profili formati grazie a questi progetti, come peraltro testimoniato dagli stakeholder del settore, che riconoscono una valenza primaria alla qualità e alla specializzazione della formazione professionale. Non solo, quindi, inserimento nel mondo lavorativo, ma anche primo step per avviarsi a fare impresa.

Si ricorda che l’iniziativa illustrata ieri è assolutamente a costo zero per la Regione e verrà svolta in collaborazione con la società HSPI – Gruppo TXT società di consulenza direzionale, leader in Italia nei servizi di Business Consulting, IT Governance e Digital Innovation. Le accuse del segretario della Cgil sono, quindi, francamente inaccettabili, soprattutto perché speculano sul problema dell’occupazione dei giovani in Basilicata, sul quale questo governo regionale e il mio assessorato stanno profondendo, come mai prima d’ora, uno sforzo e un’attenzione non certamente momentanei, ma adottando una strategia coerente e nel pieno rispetto degli obiettivi del Piano strategico regionale e delle opportunità di finanziamento rinvenienti da risorse regionali, nazionali ed europee. L’obiettivo di questo dipartimento è quello di spalancare le porte della regione agli investimenti, ai posti di lavoro, alle attività produttive di ogni genere, come dimostrano gli avvisi pubblici di questi mesi che rappresentano la più grande possibilità offerta dalla Regione Basilicata alle imprese che intendono investire sul territorio”.

…..ma cosa aveva scritto Mega? “Academy imprese creative Matera, a rischio 3 milioni di euro”.

“Apprendiamo dalla stampa di continui nuovi progetti della Regione Basilicata finalizzati alla formazione professionalizzante dei giovani lucani. L’ultimo, in ordine di tempo, riguarda Sviluppo Basilicata e Hspi. Nulla da eccepire, se no fosse che le azioni messe in campo, oltre a non rientrare in una programmazione organica ma rispondenti ad azioni spot, lasciano completamente nel dimenticatoio progetti approvati dalla stessa Regione e già finanziati le cui risorse rischiano di andare perse”. È quanto afferma il segretario generale della Cgil Basilicata Fernando Mega che aggiunge: “È il caso dell’Academy per le imprese culturali e creative con sede a Matera, finanziata con i Fondi di Sviluppo e Coesione per tre milioni di euro per attuare le indicazioni contenute nel Piano Strategico 2021-2030. A oggi non si hanno notizie della sua attivazione con il rischio, molto concreto, che si arrivi alla conseguente perdita del finanziamento.

Ricordiamo che l’Academy nasce con la finalità di creare competenze specifiche ad alto tasso di innovazione e di un incubatore/acceleratore di imprese, con particolare riferimento al trasferimento di modelli turistici di successo nelle aree interne del versante occidentale della Basilicata turistica grazie all’attivazione di un ITS dedicato al settore turistico che agevolasse l’estensione dei vantaggi della Zes alle imprese che decidono di localizzarsi nelle aree interne (ZES 2.0) e il completamento della fibra ottica nei comuni non ancora serviti.

Un intervento dunque rivolto a potenziare la capacità di attrazione del territorio, investendo sul rafforzamento degli ambiti e delle occasioni di offerta culturale e di fruizione naturalistica, al fine di destagionalizzare la domanda turistica e, soprattutto, sull’ampliamento dell’offerta di servizi che possono qualificare e diversificare la fruizione dei beni culturali e ambientali. Un investimento che nasce sull’onda di Matera 2019, attraverso un sostegno a iniziative mirate di marketing territoriale e promozione turistica, e accompagnato da un capillare piano di formazione verso tutti gli operatori del turismo e dell’accoglienza, che possa migliorare la capacità del sistema territoriale di rispondere alle nuove esigenze del turista.”

“La nascita di Basilicata Academy – conclude Mega – non esclude la possibilità di affiancare realtà altrettanto valide, specie se rivolte a segmenti più specifici come il mondo delle imprese culturali e creative e soprattutto se già finanziate e in attesa solo di entrare in funzione”.

Da registrare, un ulteriore intervento del consigliere regionale del PD Roberto Cifarelli sull’argomento, rispetto a quanto dichiarato da Galella e Mega: “Basilicata Academy: grande confusione che fa male ai giovani lucani”.

“Non mi ero accorto che la Regione Basilicata avesse abdicato al proprio ruolo di programmazione e coordinamento dei fabbisogni formativi dei lavoratori e dei futuri lavoratori diventando banale cassa di risonanza e sponsor di iniziative altrui. E’, infatti, il commento del capogruppo del Partito Democratico Roberto Cifarelli sul progetto di formazione denominato “Basilicata Academy”.

“E’ evidente l’evanescenza di una vera e propria strategia regionale di formazione dei giovani lucani che metta in relazione le esigenze delle nostre imprese con le aspirazioni dei giovani laureati, laureandi e diplomati. “Basilicata Academy”, in assenza di un coordinamento stretto con le imprese lucane del settore ICT, rischia di essere una iniziativa estemporanea se non, addirittura, il luogo del saccheggio e dello shopping di imprese allocate in altre parti del mondo nei confronti dei nostri giovani cervelli. Un acceleratore, insomma, dello spopolamento del Mezzogiorno e della Basilicata.

E’ chiara l’ansia da prestazione del Governo regionale che con l’approssimarsi delle elezioni ha sempre più necessità di colmare il vuoto creato in questi anni in cui la Legge Regionale 13 agosto 2015, n. 30 “Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)” è stata scarsamente applicata ed il CUR (Catalogo Unico Regionale) della formazione non è stato praticamente mai alimentato da progetti innovativi.”

“Operazioni come “Basilicata Academy”, conclude Cifarelli, per l’avventatezza regionale rischiano di trascinare nella polemica impropriamente anche Unibas, e creano equivoci lessicali con quanto previsto nella città di Matera presso l’hub di San Rocco, lo Smart Lab Accademy, iniziativa strutturata e strutturale proprio nel settore dell’ICT, rispetto alla qual cosa attendiamo di capire a che punto è l’utilizzo dei 3 milioni stanziati con la delibera Cipess di cui alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2022. Sorgono spontanei, dunque, i dubbi circa il metodo e la modalità di selezione dei giovani lucani che alimentano, inevitabilmente, quei sospetti tempestivamente denunciati dalla CGIL.”

Potenza, 6 aprile 2023

“Galella faccia chiarezza sull’istituzione dell’Academy richiamata nel piano strategico regionale” è quanto chiede anche il consigliere regionale del M5S Gianni Perrino che scrive:

“L’ordinaria confusione del governo del generale Bardi non è circoscritta alla gestione scriteriata della sanità regionale, ma si riversa anche sul resto delle aree di competenza. Non sarà sfuggita ai vertici di via Verrastro la lettera aperta dell’ex assessore Acito indirizzata all’Assessore Galella per conoscere le sorti del progetto di “Academy” finalizzata alla creazione delle competenze specifiche ad alto tasso di innovazione e di un incubatore/acceleratore di imprese, con particolare riferimento al trasferimento di modelli turistici di successo nelle aree interne del versante occidentale della Basilicata turistica.

Il progetto è presente nel Piano Strategico Regionale ed ha avuto l’approvazione di un finanziamento di 3 milioni di euro da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (Cipess) – l’ organismo che si occupa della gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc).

L’obiettivo della misura è quello di creare a Matera, a beneficio anche delle aree interne della Regione e non solo, un centro di eccellenza per il Mezzogiorno di formazione e incubazione nel settore dell’industria culturale e creativa che favorisca la creazione di imprese start up e opportunità di lavoro. Ad oggi non si registra nessuna risposta da parte di Galella, pertanto, abbiamo deciso di mutuare le richieste di Acito e sottoporre un’interrogazione all’Assessore. Non è assolutamente pensabile lasciarsi scappare queste occasioni di sviluppo per un territorio che fatica a tenere testa allo spopolamento e all’invecchiamento generale della popolazione. Matera, con l’autorevolezza acquisita a livello internazionale, può assolutamente dire la sua in questi processi e ci auguriamo che il campanile non intoni le viete e logore note stonate che frenano la crescita della nostra terra.” QUI l’interrogazione: https://drive.google.com/file/d/1FYusE-AWmVK1xiGsbRgMoK6tmmg3CDW1/view?pli=1