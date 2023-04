Oversound parte da Checco in attesa del botto…

Estate davvero ”piena” quella che si profila per Matera e per le tante iniziative che bollono in pentola. Come quelle dell’Oversound music festival. Sarà il comico Checco Zalone con lo spettacolo ” Amore + Iva” in programma a Matera con due date, il 22 e 23 giugno, sul piazzale del Castello Tramontano ad aprire la stagione di teatro e concerti dell’Oversound music festival 2023, programmata da Dogma 65, la società che ha organizzato l’evento in collaborazione con il Comune di Matera. Lo hanno reso noto nel corso di una conferenza stampa Angelo Calculli, direttori artistico della società, il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore alla Cultura Tiziana D’Oppido. Nel cartellone figurano, al momento altre 11 date da luglio ad agosto che prevedono l’esibizione di cantanti italiani (alcuni dei quali esibitesi quest’anno a Sanremo) e stranieri di diversi generi e stagioni musicali. Sono Jethro Tull, Jimi Sax, Piero Pelù &Bandidos, Levante, Giorgia, Fiorella Mannoia e Danilo Rea, Luchè, Massimo Ranieri, Renga e Nek, Coma cose. E poi Enrico Brignano e un nome , per ora top secret, che dovrebbe fare il botto, insieme a Madame e a Gue Pequegno. Tanta carne al fuoco…che faranno di Matera, quest’anno, la sede di eventi di diversa caratura da spalmare per tutta l’estate e non solo.



Gli organizzatori, di concerto con l’Amministrazione comunale, stanno lavorando anche ad altre date per una programmazione di eventi da settembre a fine anno. La prevendita dei biglietti è già in corso sui portali on line dedicati. Gran parte degli spettacoli, come i concerti, prevede posti in piedi per una capienza massima compresa tra 3500-4000 presenze. Gli eventi teatrali, come quelli con il comico Checco Zalone, posti a sedere per una capienza di 2800 persone. Ma ci sarà spazio, vista la disponibilità del palco, di concerti anche per artisti locali e questo per un talent scout come Angelo Calculli- che vive fuori regione- ma che è legato alla sua città e vuole continuare a investire visto- come ha ricordato- che siamo passati dalle opportunità del distretto del mobile imbottito a quello turistico, settore che però ha bisogno di professionalità con esperienze e competenze dovute. Oversound del resto è diventato un marchio affidabile, che lavora in Puglia da Lecce a Gallipoli a Molfetta o a Paestum in Campania e che approderà anche in altre città. Del resto Angelo Calculli è uno che lavora sodo, si guarda intorno ed è pronto a buttarsi in tante esperienze. Lo ricordiamo con alcune iniziative nei Sassi, ma senza il supporto che la città avrebbe dovuto dare, fino alla decisione di fare altro altrove come al Ueffilo di Gioia del Colle( Bari), dove Franco Califano ”Il califfo” tenne l’ultimo concerto. Era il 27 marzo 2013. Giusto 10 anni fa e Angelo Calculli da allora con la Range Rover, anzi con la Rolls Royce per citare l’esperienza con Achille Lauro, di strada ne ha fatta tanta.



E il 18 aprile uscirà il suo libro ” Da 100 a 10 un viaggio nella musica in Rolls Royce”. La prima sarà a Matera, ha detto in conferenza stampa, con la presenza del critico Michele Molino e naturalmente una atmosfera musicale, come è giusto che sia. Un assaggio sul libro. ” Molti anni fa mi sono appassionato alla visione di un film, Velvet Goldmine. Ho trovato l’attore protagonista, Achille Lauro, e l’ho reso reale quel film, replicandone tutti i passaggi. Il finale non ho saputo riprodurlo degnamente, lo ha fatto lui, meglio di come lo fece Jonaythane Rhys Meyers. Io ho provato a scriverlo nel mio libro”. Auguri, Angelo. Ti vedremmo bene come assessore agli Eventi della Città dei Sassi. Esperienza e competenza e lungimiranza ce l’hanno davvero in pochi…

Le date dell’Oversound Music Festival 2023

Jethro Tull 29 giugno 2023



Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra 30 giugno 2023



Piero Pelù & Bandidos 7 luglio 2023



Levante 9 luglio 2023



Giorgia 13 luglio



Fiorella Mannoia e Danilo Rea 29 luglio



Luchè 1 agosto 2023



Francesco Renga & Nek 2 agosto



Massimo Ranieri 3 agosto 2023



Coma_Cose 25 agosto 2023



Prevendite online sui circuiti TicketOne e TicketSms