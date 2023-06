Nuovo codice degli appalti, seminario a Matera

Entrato in vigore nello scorso mese di aprile, diventa effettivamente operativo dal 1° luglio il nuovo codice degli appalti, che introduce importanti novità per gli operatori e per le stazioni appaltanti. Per offrire un quadro dell’evoluzione che la nuova disciplina configura, l’Alleanza delle cooperative Basilicata, Legacoop Produzione e Servizi e Cna Basilicata organizzano un seminario di approfondimento venerdì 23 giugno, a partire dalle 9.30, al palazzo Malvinni Malvezzi di Matera. Relaziona un esperto della materia, il professor Arturo Cancrini. Completano il programma gli interventi del presidente dell’Argenta SOA Giovanni Pelazzi, del responsabile settore Costruzioni e impianti Legacoop Produzione e Servizi Gianluca Verasani, del presidente nazionale Cna Costruzioni Enzo Ponzio, del direttore generale della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata Donato del Corso e del senatore Gianni Rosa, vicepresidente dell’8a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica. Le conclusioni sono affidate al presidente di Legacoop Basilicata Innocenzo Guidotti. L’iniziativa beneficia del patrocinio della Provincia di Matera e dell’Ordine degli Avvocati di Matera.

“È l’occasione per un confronto concreto tra i tanti operatori economici, che si devono adeguare rapidamente alle recenti disposizioni, e gli amministratori pubblici e le stazioni appaltanti che le devono applicare, il tutto anche alla luce della riforma in corso del reato di abuso d’ufficio”, dichiara il presidente di Cna Basilicata Leo Montemurro. “L’approfondimento è necessario perché ogni volta che viene promulgata una nuova riforma si crea sia negli operatori che nella pubblica amministrazione un clima di incertezza che spesso determina ritardi”, aggiunge Loredana Durante, responsabile Mezzogiorno di Legacoop Produzione e Servizi. “Il quadro evolutivo in ogni caso fa ben sperare – prosegue Durante – perché genera una rivoluzione nell’ambito dei lavori pubblici con l’introduzione di alcuni princìpi mirati finalmente al compimento dell’opera”.

“Il nuovo codice si pone in linea con l’obiettivo di fare anziché di sanzionare”, commenta il prof. Cancrini. Il convegno vuol approfondire gli strumenti che sono stati introdotti dal legislatore per superare gli ostacoli che il codice 50 aveva posto.” “È evidente – aggiunge – che negli ultimi anni si era creata una situazione di ‘blocco della firma’. Sotto questo profilo le nuove regole accelerano le procedure declinandole nell’ottica del risultato. Sussistono tuttavia ombre che vanno analizzate e possibilmente superate con i correttivi e i regolamenti che dovranno essere emanati”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.