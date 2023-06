Matera: sabato, per “Museo in musica”, il concerto “Idillio di Sigfrido”

Continua la programmazione del Prospettive Music Festival, in collaborazione con il Museo Nazionale di Matera sul tema “Museo in Musica”, con un nuovo appuntamento! Haydn, Mozart e Wagner i protagonisti del concerto intitolato “Idillio di Sigfrido”, che vedrà protagonisti l’Orchestra di Matera e della Basilicata, il soprano Noema Erba dalla Repubblica Ceca e il direttore Alessandro Tirotta. L’evento avrà luogo Sabato 24 giugno 2023, ore 20:00 nel Palazzo Lanfranchi– Sala Levi di Matera. “Ancora un appuntamento, dunque, per la buona musica e per celebrare questo potente mezzo di incontro fra i popoli! Programma: F.J.Haydn /Sinfonia n.49 “La passione”; W.A.Mozart /Exultate, jubilate, mottetto per soprano e orchestra K 165; R.Wagner /Idillio di Sigfrido. Ingresso € 5 – Prenotazioni: WhatsApp 0835336213 -email: info@lamsmatera.it

NOEMA ERBA – soprano

Ricercato soprano ceco di ambito operistico internazionale è nota per la sua ampia tessitura e la potenza vocale. Ha iniziato a cantare da giovanissima studiando all’ Accademia delle Arti Musicali di Praga e all’estero presso la Hochschule für Musik “Carl Maria von Weber” a Dresda. Si esibisce con successo in Germania, Austria, Inghilterra, in Romania, nelle Filippine, in Cile, in Italia, in un vasto repertorio che include opere e lavori di Mozart, Puccini, Verdi, Dvorak, Lehar, Kalman.

ALESSANDRO TIROTTA – direttore d’orchestra

Direttore d’orchestra, cantante lirico, violinista e musicologo, svolge una intensa attività presso numerosi teatri, enti lirici e prestigiose sale da concerto di tutto il mondo, in Italia e all’estero. Formato alle scuole di B. Aprea, D. Renzetti, I. Karabtchevsky, è interprete di numerose esecuzioni di sinfonie, messe, oratori e composizioni sacre, concerti solistici, di grande repertorio ed inediti, trovando forte inclinazione nella direzione dell’opera lirica, con un repertorio vasto da Verdi a Bellini, a Donizetti, da Mozart a Pergolesi.

ORCHESTRA DI MATERA E DELLA BASILICATA

Promossa dall’Associazione Culturale “R.D’Ambrosio”, l’Orchestra è uno dei “complessi strumentali” riconosciuti dal Ministero della Cultura (F.U.S.) e ha la mission di offrire ai tanti musicisti del territorio una concreta opportunità artistica e occupazionale insieme. Di rilievo internazionale le attività dell’anno 2019, culminate nell’ottenimento del Premio Abbiati della critica musicale per la prima assoluta di “Music for Matera” di Georg Friedrich Haas.”

Il M° Giovanni Pompeo, direttore artistico del festival, dichiara che “dopo il concerto dello scorso 16 GIUGNO dell’ORCHESTRA ESTUDIANTINA DI BERGAMO (un gemellaggio in musica tra le due capitali europee della cultura, 2019 Matera e 2023 Bergamo/Brescia) e dopo il successo del “23° Premio Lams Matera per giovani musicisti” (con quasi 500 concorrenti dall’Italia e dal mondo), con questo nuovo appuntamento si persegue l’obiettivo di far incontrare nazioni diverse attraverso il potente mezzo della musica. il “Prospettive Music Festival” continua, dunque, perseguendo la strada della internazionalizzazione da un lato, e della valorizzazione dei giovani e degli artisti del territorio dall’altro. Ancora una volta si consolida la certezza di lavorare nella direzione giusta con la proposta di opere e musicisti di eccellenza in luoghi simbolo della nostra cultura”.