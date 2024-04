Finissage mostra “Futurismo Italiano: Il contributo del Mezzogiorno agli sviluppi del Movimento”

Il Museo nazionale di Matera, dopo il successo della mostra “Futurismo Italiano: Il contributo del Mezzogiorno agli sviluppi del Movimento“, che ha visto l’esposizione di 130 opere rivoluzionarie, conclude l’evento con un finale memorabile: l’Aperitivo Futurista.

“L’Aperitivo Futurista -si spiega in una nota- è un’occasione unica per celebrare il Futurismo attraverso i sensi, invitando i visitatori a esplorare una varietà di cocktail eccentrici ispirati alle polibibite futuriste e a gustare bocconi simultaneisti e cangianti – un’innovativa selezione di finger food che sfida le convenzioni culinarie attraverso audaci accostamenti di ingredienti, texture e colori. Ispirato dal Manifesto della Cucina Futurista di Marinetti del 1930, l’evento promette un’esperienza multisensoriale, coinvolgendo non solo la vista, ma anche il gusto, l’udito, l’olfatto e il tatto. La straordinaria musica di Nuccio Fiorda accompagnerà gli ospiti in questo viaggio sensoriale, celebrando la filosofia e l’estetica del movimento Futurista.

Per concludere l’esperienza in bellezza, gli ospiti avranno l’opportunità di approfondire la storia e le teorie del Futurismo, compresa la celebre Giostra d’Alcol di Marinetti: tre esperti guideranno gli ospiti in un’immersione culinaria e alcolica senza precedenti.

L’evento si svolgerà nel suggestivo chiostro di Palazzo Lanfranchi sabato 6 aprile 2024, con

due turni di partecipazione: dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 20:00.

La partecipazione è inclusa nel biglietto d’ingresso, previa prenotazione su Eventbrite

(https://www.eventbrite.com/e/aperitivo-futurista-tickets-868176869387 ).

Per ulteriori informazioni: www.museonazionaledimatera.it “

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.