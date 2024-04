Cifarelli (PD): il mistero buffo delle dimissioni dell’amministratrice dell’Ater di Matera

“Il mistero delle dimissioni dell’Amministratrice Unica dell’Ater di Matera si infittisce. La Dott.ssa Guida si è dimessa oppure no? Considerata la sua candidatura nelle file di Forza Italia per le prossime regionali, sembrerebbe di sì, ma, finora, nessuna conferma ufficiale.” E’ quanto rileva il Consigliere Regionale del Partito Democratico Roberto Cifarelli in una nota che così prosegue: “Al fine di chiarire la surreale vicenda, ho presentato una interrogazione per conoscere direttamente dal Presidente della Regione se l’Amministratrice Unica Dott.ssa Lucrezia Guida si sia ufficialmente dimessa, le eventuali motivazioni addotte, nonché, le determinazioni della Giunta in merito ad un eventuale commissariamento dell’Azienda.”

“A nessuno sfugge che – precisa l’esponenente Dem – la strategicità sociale dell’Ente in questione e l’incertezza sulla governance aziendale, provoca disorientamento tra i Sindaci delle comunità territoriali interessate nonché nell’opinione pubblica nel suo complesso e, pertanto, la mancanza di “notizie ufficiali” alimenta inutili dietrologie che portano nocumento allo stesso Ente e a che ci lavora.”

“Mi auguro – conclude Cifarelli – che la vicenda si chiarisca quanto prima. I Lucani si augurano che quest’ultima “scivolata” amministrativa sia l’ultima di una lunga serie.

Certo è che al peggio non c’è mai fine.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.