Mattei? Pioniere dell’energia tricolore e del welfare aziendale

E’ una delle definizioni, tra le tante, che caratterizzano la figura di Enrico Mattei, manager di Stato che ebbe 60 anni fa- prima della tragica e strana scomparsa- una visione lungimirante sulla autonomia energetica del BelPaese e di come una azienda possa rafforzare il legame con i suoi dipendenti, fornendo servizi anche alle famiglie. Il libro di Leonardo Giordano, del quale abbiamo già parlato nel servizio https://giornalemio.it/cultura/enrico-mattei-giordano-ne-racconta-la-storia-in-466-pagine/ è anche questo. La presentazione domani a Roma nella sala ” De Marsanich” della Fondazione Alleanza nazionale. Un momento di riflessione sul come guardare all’autonomia energetica, ma evitando la politica delle mani libere, senza controlli, che alla lunga procurano problemi ambientali e alla salute.

COMUNICATO STAMPA

MATTEI, UN PATRIOTA PER LA SOVRANITA’ ENERGETICA

Montalbano Jonico lì 08.11.2022. In occasione del sessantesimo della tragica morte di Enrico Mattei Leonardo Giordano (cultore di storia contemporanea e saggista di letteratura inglese) ne ha ricostruito in un corposo saggio l’intera vicenda alla guida dell’Agip e dell’Eni. Il saggio, edito da Giubilei Regnani, titola “Enrico Mattei. Costruire la sovranità energetica: dal gattino impaurito al cane a sei zampe.”

Il 10 novembre il saggio sarà presentato a Roma nella Sala “De Marsanich” della Fondazione “Alleanza Nazionale” con interventi dei saggisti Marco Valerio Solia e Salvatore Santangelo, dell’editore Francesco Giubilei, di Gianni Alemanno del CdA della Fondazione “Alleanza Nazionale” e dell’autore Leonardo Giordano. Ad introdurre e moderare i lavori provvederà Massimo Magliaro, direttore della rivista di storia contemporanea “Nova Historica”.

Si tratta di una biografia organica del manager marchigiano che non si sofferma solo sulle tanto discusse vicende legate alla ricerca e allo sfruttamento degli idrocarburi, al rilancio di un’azienda pubblica, l’Agip e alla fondazione dell’Eni. L’autore ricostruisce l’intera opera di Mattei affrontando anche aspetti meno noti, quali quelli connessi con la costruzione di un welfare aziendale che rese possibile anche la realizzazione di villaggi e quartieri aziendali la cui progettazione fu affidata ad insigni urbanisti. Affronta temi come quelli relativi alla fondazione della Scuola di Studi Superiori sugli Idrocarburi di S. Donato Milanese, l’affermatissima scuola – quadri dell’Eni nella quale non si mirava a formare il solo manager dell’impresa petrolifera, come avveniva nelle “business school” americane, ma la “persona manager”. Molte pagine sono state dedicate anche alla questione della” politica estera parallela” di Mattei adottata per cercare, tra i paesi del Nord del Mediterraneo e del Medio Oriente, partner e alleati contro le politiche delle “Sette sorelle”.

L’autore, Leonardo Giordano, ha dichiarato: «In occasione del sessantennale della sua tragica morte molte pubblicazioni sono state edite che si sono essenzialmente occupate del “giallo” della sua scomparsa. Ho ritenuto che invece fosse più utile occuparmi di chi davvero sia stato Enrico Mattei, il che implica raccontare cosa abbia fatto. Anche perché se non si approfondisce il carattere straordinario di questo personaggio e della sua opera, difficilmente si comprende anche il mistero riguardante la sua tragica fine.»

Circolo Culturale “L’Arco – Asi”

Montalbano Jonico (MT)