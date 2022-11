L’opera di Mimmo Centonze “Capannone” esposta ai Musei Civici di Treviso

L’opera “Capannone” dell’artista materano Mimmo Centonze è esposta, in dialogo con l’arte antica e contemporanea – tra le opere di Canova, Cattellan e Isgrò, al Museo Luigi Bailo dei Musei Civici di Treviso nella mostra “L’Europa non cade dal cielo“, organizzata dalla Fondazione Imago Mundi e visitabile fino all’11 dicembre 2022.

La mostra è dislocata in quattro sedi del centro storico di Treviso tra cui il Museo Luigi Bailo dei Musei Civici di Treviso dove, nella sezione “In Italia”, è esposta per l’appunto l’opera dell’artista materano, affiancata alla mostra su Antonio Canova, in un ideale filo rosso che unisce l’arte neoclassica a quella contemporanea e celebra il genio artistico e la creatività del nostro Paese.

Le altre tre sedi sono Ca’ Scarpa, dov’è esposta l’opera di Maurizio Cattellan “Stadium” nella sezione “Nel Nord“, Casa Robegan con la sezione “Sul Mediterraneo” e la Galleria delle Prigioni dov’è esposta l’opera di Emilio Isgrò “Europe Q99” nella sezione “A Est“.

Nato a Matera il 10 giugno 1979, Centonze a soli 14 anni comincia a riprodurre con notevole rigore alcune opere dei grandi maestri del passato. Nel 2000 si iscrive all’Università degli Studi di Bologna e frequenta il DAMS, dedicandosi poi all’incisione calcografica e all’approfondimento del disegno e della pittura “dal vero”, soprattutto dello studio della figura umana, sviluppando anche un forte interesse per il ritratto. Sue opere sono state esposte al Palazzo delle Esposizioni di Roma, alla Biennale di Venezia e alla Fondazione Cini di Venezia, all’Expo, al Museo della Permanente e al PAC – Padiglione di Arte Contemporanea di Milano, al Palazzo Reale e alla Fondazione Sandretto di Torino, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, al Palazzo della Ragione di Mantova, al Museo Palazzo Lanfranchi e al Museo della Follia di Matera, al Museo di Arte Contemporanea di Lissone, al Museo Centrale Montemartini di Roma, al Museo della Mafia di Salemi, al MUMI – Museo Michetti di Francavilla al Mare.